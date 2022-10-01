За сьогодні ще більше голосів у світі приєдналося до засудження псевдореферендумів і спроби анексії Росією наших територій, у підсумку вже є десятки заяв, які чітко підтримують Україну.

Президент Володимир Зеленський заявив, що за цей тиждень українських прапорів на Донбасі стало більше і український рух буде продовжуватись поки Україна не поверне своє усе.

Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні наприкінці 220-го дня війни.

"Завершується ще один тиждень нашої війни за нашу незалежність. Тиждень, який ворог дуже хотів зробити для нас особливо важким, але зробив дійсно важким хіба що для себе, для самої ж Росії", - наголосив президент.

Відео дня

За його словами, за сьогодні ще більше голосів у світі приєдналося до засудження псевдореферендумів і спроби анексії Росією наших територій.

"У підсумку ми маємо вже десятки заяв, які чітко підтримують Україну і міжнародне право і засуджують Росію за цей черговий агресивний крок", - сказав Зеленський, відзначивши окремо про заяву генерального секретаря ООН Антоніо Гуттєріша: "Він прямо сказав, що Росія порушує цілі та пртнципи ООН, статут ООн і що псеводореферендуми і спроба анексії не матимуть жодної юридичної сили".

За словами Зеленського, коли на найвищому рівні в ООН звучать такі слова, всі у світі все розуміють. І це розуміння світу Росія не може зупинити.

Зеленський впевнений, що врешті Росія програє боротьбу з міжнародною спільнотою. Але головне наразі , за його словами – це спротив українців, захист і рух до звільнення всієї української території. Бо саме це зараз розставляє все по своїх місцях.

"За цей тиждень українських прапорів на Донбасі стало більше. Ще за тиждень стане ще більше. А що ж тоді псевдореферендум? Це що, якісь дві Донецькі області є? Два селища Ямпіль Донецької області? Чи два селища Торське?", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що український рух буде продовжуватись.

"Український прапор уже в Лимані Донецької області. Там ще тривають бойові дії. Але там вже немає і сліду від якогось псевдореферендуму. Для України це логічно. А для ворога таких "нестиковочок" буде все більше і більше", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна поверне своє і на сході, і на півдні, і те, що пробували анексувати зараз, і Крим, який називають анексованим із 2014 року.

"Усюди буде наш прапор", - наголосив Зеленський.

Війна в Україні: як ЗСУ вибивають ворога з нашої землі

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня українські захисники почали контрнаступ у Харківській області. Їм блискуче вдалося звільнити окуповані території та примусити росіян бігти зі своїх позицій. Відомо, що близько 150 тисяч жителів Харківськох області жили в окупації понад п’ять місяців.

14 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що майже вся Харківщина звільнена від російських загарбників.

Нещодавно почала з'являтися інформація про те, що ЗСУ йдуть у бік Лимана, де рашисти опиняться в оточенні. Командування РФ не дозволило своїм військовим втікати, коли Лиман вже майде був у "кільці". За словами Гайдая, в оточенні перебуває понад 5 тисяч окупантів. Незабаром же з'явилося підтвердження від ЗСУ про те, що наші захисники вже увійшли в Лиман.

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