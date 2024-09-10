Пентагон: Росія не наблизилася до захоплення Покровська

Водночас у США визнали, що РФ посилила штурми та досягла певних успіхів.

На Покровському напрямку точаться запеклі бої. Російські сили досягли певних успіхів, але точної інформації про захоплені території у США немає, заявив представник Пентагону генерал Патрік Райдер.

"Те, що ви бачите за межами Покровська, - це, знаєте, інтенсивні бої. У мене немає конкретної географічної інформації про те, що взяла Росія. Ми знаємо, що в недавньому минулому вони домоглися певних успіхів, продовжуючи наступ у напрямку Покровська", - заявив Райдер.

Натомість у Пентагоні стверджують, росіяни продовжують наступ у напрямку Покровська. Українські сили чинять запеклий опір. Як зазначив Райдер, Росія називає це місто своєю головною метою і подвоює зусилля на Донбасі. На зустрічі Контактної групи з оборони України (UDCG) обговорювали підтримку України у захисті цих територій.

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"Я думаю, ви бачили, як росіяни говорили, що це їхнє головне завдання (захопити Покровськ, - УНІАН), і вони подвоїли зусилля в цьому напрямку. І тому частина обговорень на UDCG була присвячена тому, як ми можемо якнайкраще підтримати Україну в її обороні в цій галузі. Тож ми й надалі консультуватимемося з ними з цього питання і з'ясовуватимемо, як краще підтримати їх", - зазначив він.

Райдер уточнив, що російські сили поки що не досягли міста і не наблизилися до його захоплення.

Ситуація на Покровському напряску - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю CNN розповів, що Україна робить все можливе, щоб не втратити Покровськ. За його словами, Курська операція допомогла у захисті Покровська, яка позбавила супротивника можливості перекидати на посилення з інших напрямків.

За словами генерала, за останні шість днів противник біля Покровська не просунувся ні на метр, тому стратегія України працює.

Раніше головнокомандувач ЗСУ говорив про те, що російський наступ на Покровськ зупинено.

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