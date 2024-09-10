Цехоцький зазначив, що українські захисники готові обороняти Покровськ і зараз роблять усе, щоб не підпустити ворога до міста.

Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Серпень 2024 року видався наймасштабнішим в атаках з боку окупантів саме на Покровському та Курахівському напрямку, розповів офіцер 59-ї окремої механізованої бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

"Ці штурми відбувались практично так: ми стоїмо може майже два роки, в них були спроби, але весь час це було безрезультатно. Там відійшли, підійшли, ми наступали, штурмували і так далі. Але після Авдіївки вони почали більш активні дії саме в серпні. Це, мабуть, потроїлося в кількості штурмуючих піхотинців противника. Я від себе скажу, що я стільки штурмуючих піхотинців одночасно не бачив за весь період повномасштабного вторгнення, саме отаких ось штурмів", – пояснив він в інтервʼю "Суспільному".

Цехоцький зазначив, що українські захисники готові обороняти Покровськ і зараз роблять усе, щоб не підпустити ворога до міста.

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"Але вони поки що кожний день лізуть і оце відбувається. Тут треба розуміти, що ворог дуже активно використовує своє ІПСО в цьому питанні. У них є свої агенти впливу, які розігрівають цю тезу. Наразі от така от ситуація, людей евакуюємо з цих районів і це добре. Не треба, щоб вони попадали під обстріли і ризикували своїм життям, а ми будемо надалі виконувати свою роботу", – додав військовий.

При цьому він наголосив, що в українському командуванні сидять "дуже грамотні й навчені офіцери генерали".

"Скажу обережно перше, що треба не забувати що може бути така задумка Генштабу. Навіть я, як військовий, не можу знати їхніх планів. Саме заманити ворога в якусь паску, як варіант. Так що це не треба виключати і треба розуміти, що в нас сидять дуже грамотні й навчені офіцери генерали, які це планують", – сказав Цехоцький.

Він також зауважив, що ворог став використовувати більше піхоти. Якщо українська армія цінує життя військових, то противник – ні, і окупанти цим користуються. На ейфорії від брехні роспропаганди ворог іде на штурми і гине. І це повторюється знову і знову.

Говорячи про те, що треба зробити, аби покращити ситуацію на Покровському напрямку, Цехоцький закликав не думати, що "вони такі великі, і що ми можемо їм програти".

"Ми не можемо їм програти! Не то що не маємо права, ми не можемо їм програти по багатьох моментах, от стільки ми вже зробили. Що ще треба зробити? Треба зараз максимально долучати всіх українських громадян. Щоб не було людей, які б сьогодні не допомагали тим чи іншим шляхом Збройним силам України. Це важливо! І тоді не треба буде піклуватися ні про Дніпро, ні про Павлоград, ані про інші міста, оце треба розуміти. Не буває, що хтось за вас зробить, а ви в цей час будете там відпочивати на якомусь озері, курорті, чи ще десь в пансіонаті в Карпатах. Розумієте, це неправильно, несправедливо. Ми ж захищаємо всю країну, ми захищаємо пам'ять предків всіх, а не тільки своїх. Оце треба розуміти", – наголосив військовий.

Війна в Україні: ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, від початку доби, 9 вересня, станом на 22:00 на фронті відбулося 147 бойових зіткнень із противником. 33 з них зафіксували на Покровському напрямку, 46 – на Курахівському.

Як зазначив ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман, обвалу фронт не сталося, і всі панічні сценарії не виправдались. Він наголосив, що зараз дуже важливо не підпустити ворога на 3-4 кілометри до Покровська чи Мирнограда Донецької області, аби він не підійшов на відстань мінометного пострілу.

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