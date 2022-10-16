Переговорів з Росією не буде, підкреслив радник Офісу президента.

Відсутність переговорів між Україною і Росією щодо війни сприяє тому, щоб в РФ була змова проти президента Володимира Путіна з метою його повалення.

Російський депутат і радник Путіна Сергій Глазьєв хотів переконати, що РФ не винна у початку війни, і донести, що його країна хоче переговорів, розповів радник Офісу президента Олексій Арестович в ефір "Фейгин LIVE".

"...Логіка така - нас втягнули, війну ми не хотіли. А читайте - ми не винні, нас же втягнули, це ж не ми. У всіх цих руйнуваннях побічно винні Сполучені Штати. Бучах та інших-інших ізюмах, бо вони ж втягували. Ми були змушені. А там далі - туман війни, стріляєш і не бачиш, а потім бац - і виявилося 400 трупів цивільних...", - сказав радник.

На думку радника, те, що Росія хоче переговорів, неминуче випливає з посилу про нібито її невинність у війні.

"...Це неминуче випливає з першого, оскільки якщо Штати і Британія втягнули, значить у них є якісь інтереси, давайте поговоримо про ці інтереси...", - додав Арестович.

Радник ОП підкреслив, що переговорів з РФ не буде.

"А нічого не буде, ніяких переговорів, тому що відсутність переговорів з ними - найвигідніша стратегія щодо якнайшвидшого облаштування колапсу всередині самої Росії і приведення ситуації до такої, що ось такі ось глазьєви, змовившись з іншими всякими товаришами, захочуть прибрати Володимира Володимировича з посади президента", - вважає він.

Раніше Сергій Глазьєв заявив, що в США чекали вторгнення Росії в Україну, "Росія виявилася втягнута у війну з усім Заходом за американо-британським сценарієм". Російський депутат стверджував, що російській стороні "вселили ілюзію швидкої перемоги".

Варто зазначити, що західні країни намагалися відрадити РФ від вторгнення в Україну і попереджали Київ про загрозу широкомасштабної агресії.

Переговори між Україною і Росією - що потрібно знати

Україна відмовилася вести переговори з Росією, поки при владі перебуває Володимир Путін. Таке рішення було прийнято на засіданні РНБО, і 4 жовтня його ввів у дію президент Володимир Зеленський.

10 жовтня РФ завдала масованого ракетного удару по Україні, а також використовувала проти нашої країни дрони-камікадзе, є багато жертв та постраждалих. Глава Офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи удари по Україні, сказав, що Росія ракетним терором намагається схилити Київ до переговорів.

13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про подальшу ескалацію агресії Росії проти України, в якій визнала режим РФ терористичним.

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