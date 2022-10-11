Через супротивника у нашій країні пошкоджень зазнали 205 об'єктів.

Унаслідок обстрілів України російськими окупантами 10 жовтня загинули 20 людей.

Про це під час брифінгу повідомив прес-офіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.

"Під час цих ракетних ударів, станом на 12:00, у нас є цифри щодо загиблих - це 20 людей. Травмовано 108", - заявив він.

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Представник ДСНС зауважив, що під обстріли потрапили 13 областей України та місто Київ. Виникла 51 пожежа, практично всі з них наразі вже ліквідовано.

Крім того, енергетики працюють над відновленням електропостачання.

"Якщо станом на вчорашній вечір, це 21:00, у нас було знеструмлено понад 1 тис. 300 населених пунктів по Україні, то зараз ця цифра - 180", - сказав Хорунжий.

За його словами, усього було пошкоджено 205 об'єктів. Зокрема, 45 будинків, 30 багатоповерхових будинків та об'єкти критичної інфраструктури.

Масовий удар по Україні 10 жовтня - найважливіші новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 жовтня, Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що минулої доби окупанти завдали понад 61 ракетний та 32 авіаційних удари, здійснили близько 92 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Унаслідок масованого ракетного удару постраждала інфраструктура понад 30 міст та населених пунктів.

Також сьогодні, 11 жовтня, голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що внаслідок масованих ракетних ударів Росії 10 жовтня загинули 19 осіб, 108 постраждали, також було пошкоджено 199 об'єктів інфраструктури.

Спікер командування Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат говорив, що окупанти вчинили масований обстріл нашої держави 10 жовтня різними ракетами, щоб досягти більшого ефекту від руйнувань.

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