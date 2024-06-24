Диктатор пояснив часові рамки нібито "мирної пропозиції", стверджує його спікер.

Триває війна в Україні проти росіян, і у російського диктатора Володимира Путіна підтвердили, що після удару по тимчасово окупованому кримському місту Севастополь путінська пропозиція щодо "врегулювання конфлікту" все ще в силі.

У спікера ватажка РФ Дмитра Пєскова запитали, чи залишається чинною "мирна пропозиція" ватажка країни-агресора, і він відповів "так", пише ТАСС. "...президент сам відповідав на таке запитання на пресконференції в Ханої (під час візиту до В'єтнаму 20 червня, - Ред.), де він пояснив часові рамки".

Під час візиту до столиці В'єтнаму Ханоя Володимир Путін на пресконференції заявив, що переговори щодо ситуації в українській державі можуть розпочатися "хоч завтра", але РФ виходитиме з поточної ситуації на землі.

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Чи можливі мирні переговори з РФ - що вже повідомлялося

Напередодні ініційованого Києвом саміту миру в Швейцарії (проходив 15-16 червня без участі РФ) Володимир Путін висунув вимоги нібито для припинення війни в нашій країні. Зокрема, диктатор зажадав відмови від низки областей - Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської. Українська влада не раз наголошувала, що не погоджуватиметься на ультиматуми росіян.

За підсумками саміту миру десятки держав підтримали декларацію, в якій йшлося про те, що під контроль Києва потрібно повернути Запорізьку атомну електростанцію. Крім того, повідомлялося, що може бути проведено другий саміт миру, на який можливе запрошення представника Росії.

Довідка УНІАН. 23 червня російські загарбники в Севастополі збили ракету над пляжем. За останніми відомостями, внаслідок падіння уламків є чотири жертви, а ще 151 людина постраждала. Примітно, що самі росіяни звинувачують у загибелі людей українських військових. До збиття ракети, за відомостями місцевих жителів, у Севастополі не лунала сирена.

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