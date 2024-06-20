У росіян нібито "немає мети підходити до Харкова", стверджує диктатор.

Російський диктатор Володимир Путін стверджує, що переговори щодо України можуть початися "хоч завтра", але Росія буде виходити з поточної ситуації.

Ворожі пропозиції щодо "врегулювання конфлікту" змінюватимуться залежно від ситуації на землі, наводить "РИА Новости" в Telegram заяву ватажка росіян, яку він зробив у столиці В'єтнаму Ханої під час прес-конференції.

"Пропозиції РФ щодо врегулювання в Україні не діятимуть вічно. Умови Росії щодо врегулювання в Україні будуть змінюватися залежно від ситуації на лінії зіткнення", - публікує слова диктатора ТАСС у Telegram.

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Ватажок РФ також заявив, що у російських окупантів нібито "немає мети підходити до Харкова".

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Перед початком саміту миру у Швейцарії, який з ініціативи української сторони проходив 15-16 червня без участі представника Росії, Володимир Путін висунув ультиматуми нібито для припинення війни на нашій території.

Зокрема, ватажок РФ сказав, що Київ має повністю відмовитися від Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Україна відкинула ультиматуми країни-агресора. Пізніше стало відомо, що за підсумками мирного саміту ухвалили декларацію, в якій, зокрема, йшлося про те, що українській стороні потрібно повернути контроль над Запорізькою атомною електростанцією.

Потім з'явилася інформація про можливе проведення другого саміту миру. Глава Адміністрації президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак сказав, що Київ може запросити представника держави-агресора на наступну зустріч із міжнародними партнерами для вироблення формули майбутніх мирних переговорів. Раніше українська влада неодноразово підкреслювала, що не погодиться на ультиматуми росіян для припинення протистояння.

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