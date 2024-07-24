Для початку переговорів треба примусити Росію піти з українських територій.

Секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко наголошує, що українці мають бути готовими до боротьби, а не говорити про втому і будь-які переговори. Про це народний депутат сказав в інтерв'ю на Radio NV.

Костенко відреагував на різні повідомлення про можливість переговорів з РФ.

"Дмитро Кулеба сказав: коли Росія буде адекватно готова про щось говорити. Якось у цьому ракурсі він натякав на це. Я не думаю, що це пряма готовність до перемовин", - зауважив Костенко.

Він вважає, що поїздка глави МЗС України до Китаю відбувається не просто так, бо ця країна вважається досить близькою до РФ.

При цьому, на переконання Костенка, Китай може примусити Росію піти на якісь поступки або безпосередньо перейти до співпраці.

"Для мене перемовини можуть бути: наскільки швидко Росія покине наші території", - наголосив Костенко.

При цьому, за його словами, вихід російських військ з української території залежить від позиції міжнародних партнерів.

"Я вважаю, що, якщо буде сильна позиція Сполучених Штатів, наших європейських партнерів, і того ж Китаю, тому що він відіграє важливу роль - то до цього можна прийти, що ми можемо змусити Російську Федерацію військовим шляхом, дипломатичним шляхом, шляхом санкцій та іншим до того, щоби вона вийшла з наших територій", - пояснив Костенко.

Він уточнив, що має на увазі комбінований шлях, коли Україна одночасно матиме серйозні Збройні сили для того, аби завдавати по росіянах ударів, але паралельно має бути дипломатія, яка має тиснути.

За його словами, наразі потреби ЗСУ у забезпеченні зброї задовольняються на 50%.

"А що буде, якщо у нас буде на 100%? Втрати Росії зростуть. Чи вони зможуть ці втрати компенсувати... До чого це призведе всередині Росії?", - підкреслив депутат.

Візит Кулеби до Китаю - що відомо

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час переговорів з міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї заявив, що справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю, а роль Китаю як глобальної сили миру є важливою.

Він також пояснив, коли Україна буде готова вести переговори з РФ та додав, що "російська агресія зруйнувала мир і загальмувала розвиток, а кожен новий день війни тягне за собою нові порушення гуманності та подальшу ерозію справедливості, тому потрібно завершити війну проти України, відновити мир і прискорити відновлення нашої держави".

Водночас у МЗС Китаю після зустрічі з Кулебою прокоментували можливість переговорів між Україною та РФ.

"Останнім часом як Україна, так і Росія надіслали різною мірою сигнали про те, що вони готові до переговорів. Хоча умови та час ще не назріли, ми підтримуємо всі зусилля, які сприяють миру, і готові продовжувати відігравати конструктивну роль у цьому", - зазначили у повідомленні відомства.

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