У МЗС РФ заявили, що "не бачать" дій, що підтверджують таку можливість.

У Кремлі не довіряють словам президента України Володимира Зеленського про можливі переговори з кремлівським лідером Володимиром Путіним. Про це заявила офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова на брифінгу.

"Москва не довіряє словам президента України Володимира Зеленського про можливість переговорів із Росією, вони не підкріплені діями", - заявила офіційний представник МЗС РФ.

Зокрема їй поставили запитання про те, яку реакцію викликали в Кремлі слова Зеленського, який припустив можливість переговорів із Москвою.

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"Віри йому немає ніякої і ні в кого", - заявила Захарова.

За її словами, такі заяви можуть бути пов'язані "з передвиборчою кон'юнктурою" у США, а також бути "ще однією спробою просунути формулу миру".

Перспектива переговорів із РФ

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC сказав, що, можливо, у 2024 році стартують переговори про завершення гарячої фази війни. За його словами, відповідний план має бути "об'єднаний із партнерами, щоб ніхто не грав у свої ініціативи закінчення війни". На думку Зеленського, закінчення війни не означає відвоювання силою всіх територій. За його словами, у цьому може допомогти "сила дипломатії", однак Україні все одно треба бути сильною на полі бою.

При цьому Зеленський не виключив можливість переговорів безпосередньо і з кремлівським лідером Володимиром Путіним.

Раніше колишній президент РФ, чинний заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв закликав готуватися до повного захоплення України після підписання миру з Києвом. На думку Медведєва, у разі обрання іншого президента США можуть мати місце "нові ноти в рішучості" української еліти, яка "може почати переговори, поставивши військові дії на паузу". При цьому Медведєв заявив, що Росії це невигідно. Кремль наполягає на своїх умовах - визнання підсумків так званої СВО, "зафіксованих у Конституції Росії", відмова від прийому України до НАТО тощо.

При цьому, навіть у разі визнання Києвом таких умов, він закликає до повного знищення України.

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