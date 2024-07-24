Агресія РФ стоїть на заваді міжнародної стабільності, підкреслив очільник МЗС України.

Справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю, а роль Китаю як глобальної сили миру є важливою.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час переговорів з міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї, повідомила пресслужба українського МЗС. Зазначається, що головною темою обговорень став пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні сталого і справедливого миру.

Кулеба наголосив, що "російська агресія зруйнувала мир і загальмувала розвиток, а кожен новий день війни тягне за собою нові порушення гуманності та подальшу ерозію справедливості, тому потрібно завершити війну проти України, відновити мир і прискорити відновлення нашої держави".

Відео дня

Міністр окремо поінформував колегу про результати Саміту миру в Швейцарії та розʼяснив логіку подальших кроків у впровадженні Формули миру як шляху до справедливого завершення російської агресії.

"Кулеба довів послідовну позицію України, яка полягає в готовності вести переговорний процес з російською стороною на певному етапі, коли Росія буде готова вести переговори доброчесно, але наголосив, що наразі такої готовності з російського боку не спостерігається", - заявили в зовнішньо політичному відомстві.

У ході переговорів сторони також обмінялися думками щодо актуального стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин, а також міжнародного порядку денного.

Крім того, глава МЗС України підкреслив, що "російська агресія стоїть не лише на заваді розвитку України, вона також стоїть на заваді міжнародної стабільності, розвитку добросусідських відносин, і зокрема, розвитку торгівлі між Китаєм та Європою".

Важливі новини України - сьогодні це варто прочитати

Як повідомляв УНІАН, 23 липня Дмитро Кулеба розпочав свій візит до Китаю. "У розвиток контактів лідерів України президента Володимира Зеленського та КНР Сі Цзіньпіна, здійснюю перший візит українського високопосадовця до Китаю з початку повномасштабної агресії Росії проти України. Це також перший двосторонній візит міністра закордонних справ України до КНР з 2012 року", - наголосив дипломат у соцмережах.

Раніше представниця китайського Міністерства закордонних справ Мао Нін заявила, що Китай виступає за якнайшвидше припинення вогню та досягнення "політичного врегулювання" у війні України з РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: