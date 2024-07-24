Відомо, що голова МЗС України Дмитро Кулеба приїхав з офіційним візитом до Китаю.

У Китаї вважають, що розв'язання всіх конфліктів має відбуватися за столом перемовин. Про це повідомив міністр закордонних справ КНР Ван Ї після зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою у Пекіні.

"Останнім часом як Україна, так і Росія надіслали різною мірою сигнали про те, що вони готові до переговорів. Хоча умови та час ще не назріли, ми підтримуємо всі зусилля, які сприяють миру, і готові продовжувати відігравати конструктивну роль у цьому", - йдеться у повідомленні зовнішньогополітичного відомства Китаю.

Також у відомстві наголосили, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ готовий до "діалогу та переговорів з Росією".

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"Звісно, переговори мають бути розумними та предметними, спрямованими на досягнення справедливого та сталого миру", - додали на офіційному сайті МЗС Китаю.

У "Радіо Свобода" зауважили, що на записаному відео на початку перемовин Дмитро Кулеба зазначив, що "справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю, а роль Китаю як глобальної сили миру є важливою".

"Україна також хоче йти шляхом миру, відновлення і розвитку. На жаль, російська агресія проти України зруйнувала мир і загальмувала наш розвиток… Тому потрібно завершити війну проти нашої держави, відновити мир і прискорити відновлення України", - підкреслив міністр.

Водночас у пресслужбі українського МЗС наголосили, що Кулеба окремо повідомив своєму колезі про результати Саміту миру у Швейцарії та "розʼяснив логіку подальших кроків у впровадженні Формули миру як шляху до справедливого завершення російської агресії".

"Дмитро Кулеба довів послідовну позицію України, яка полягає в готовності вести переговорний процес з російською стороною на певному етапі, коли Росія буде готова вести переговори доброчесно, але наголосив, що наразі такої готовності з російського боку не спостерігається", - йдеться у повідомленні.

Візит Кулеби до Китаю - що відомо

Як писав УНІАН, 24 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба приїхав з візитом до Китаю. Тоді він зазначив, що попереду розлогі, детальні, предметні переговори з китайським колегою Ван Ї щодо шляхів до справедливого миру.

Також під час зустрічі український дипломат пояснив, коли Україна буде вести перемовини з РФ. Він зазначив, що "російська агресія зруйнувала мир і загальмувала розвиток, а кожен новий день війни тягне за собою нові порушення гуманності та подальшу ерозію справедливості, тому потрібно завершити війну проти України, відновити мир і прискорити відновлення нашої держави".

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