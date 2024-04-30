В МЗС України привітали рішення та подякували всім членам Комітету міністрів Ради Європи, які підтримали його.

У Раді Європи ухвалили важливе рішення про спецтрибунал щодо агресії РФ проти України. Про це у мережі Х повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Згідно з рішенням, генеральний секретар Ради Європи підготує документи, які посприяють консультаціям в Основній групі та підготують проект угоди між Україною та Радою Європи щодо створення трибуналу. Крім того, рішення передбачає подальшу роботу над можливою додатковою угодою, яка стосується організації підтримки трибуналу, його фінансування та інших питань.

Кулеба привітав рішення та висловив вдячність усім членам комітету міністрів Ради Європи, які підтримали його.

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"‎Це важливий практичний крок на шляху до створення спецтрибуналу. Кожен такий крок наближає до невідворотного покарання за злочин агресії проти України"‎, – йдеться у заяві.

За словами голови МЗС, зараз спеціалісти активно працюють над тим, щоб трибунал здійснив справедливе правосуддя.

"Це має вирішальне значення не лише для всіх українців, які постраждали внаслідок російської агресії, але й для всіх народів, які прагнуть жити в мирному та безпечному світі", – додав міністр.

Спеціальний трибунал – останні новини

На початку березня стало відомо, що спеціальний трибунал щодо агресії РФ буде розміщений у Гаазі. В Офісі президента зазначили, що розділ "Відповідальність Росії" у цьому документі "є найкращим і найсильнішим з усіх угод".

Також УНІАН повідомляв, що у Нідерландах представники 44 країн підтримали ідею створення спеціального трибуналу для притягнення РФ до відповідальності за її злочини.

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