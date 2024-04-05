На цей момент останньою перешкодою для цього залишається лише відсутність політичної волі у міжнародної спільноти.

Міжнародний спеціальний трибунал для суду над російським військово-політичним керівництвом, імовірно, буде створено до кінця 2024 року. Таку надію в коментарі DW висловив єврокомісар з юстиції Дідьє Рейндерс.

"Розглядаються два основні варіанти: міжнародний трибунал на основі багатосторонньої угоди або спрощене рішення - на основі двосторонньої угоди між Україною та Радою Європи", - розповів єврокомісар.

За словами Рейндерса, створення трибуналу перебуває на останньому етапі.

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"Наступний крок - це питання політичної волі. Зараз лише початок року, а до кінця року це має стати можливим", - запевнив він.

Ймовірним місцем проведення трибуналу є Гаага. Нідерланди вже виступили з такою пропозицією, а інші країни-партнери привітали цю ідею. У цьому місті з липня 2023 року вже працює міжнародна команда прокурорів, яка аналізує докази, передані різними країнами. Вона готує справу, яку згодом і буде передано на розгляд спецтрибуналу.

Спецтрибунал для керівництва Росії: останні новини

Як писав УНІАН, днями в Нідерландах відбулася конференція "Відновлення справедливості для України", під час якої представники 44 країн підтримали створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності керівництва Росії за злочини проти України.

Тим часом українська Генпрокуратура стверджує, що просто зараз готова довести понад 100 тисяч військових злочинів, скоєних російськими солдатами.

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