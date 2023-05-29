За словами російського солдата, все "не так вже й добре".

Російський окупант у телефонній розмові поскаржився, що справи на фронті йдуть погано. Працюють коптери, міномети і скрізь лежать міни.

"Я тобі як є кажу: ніяких ілюзій тут немає. Нічого хорошого, загалом. У нас і коптери літають, ВОГи скидають. Особливо там, далі, де зараз хлопців поселили, і міномети б'ють, і міни тут", – говорить окупант в опублікованому Головним управлінням розвідки перехопленні.

Крім того, російський солдат поскаржився, що "і наші, і не наші" міни лежать "незрозуміло де".

"Тут погано зовсім все, ну не так вже й добре. Всілякі випадки різні можливі. Я, звичайно, буду акуратніше бігати", – додав окупант, зазначивши, що у них "не все добре" і є загиблі.

Війна в Україні: Актуальні новини

Сили оборони України 29 травня 2023 року завдали ударів по окупантах. Уражено чимало засобів ППО росіян і ще низка важливих цілей. Зазначається, що протягом доби українська авіація вдарила по ворогу 15 разів.

Крім того, у травні українські військові встановили абсолютний рекорд за кількістю знищеної артилерії противника з початку війни. Військовий експерт Олександр Коваленко переконаний, що це не просто так.

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