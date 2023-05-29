Упродож доби українські артилеристи й ракетники уразили три засоби протиповітряної оборони російських загарбників, ворожий склад боєприпасів, а також три райони зосередження озброєння та військової техніки супротивника.
Сили оборони України також влучили ще у три важливі цілі ворога, поділився у Facebook у понеділок увечері, 29 травня, Генеральний штаб Збройних сил нашої держави у своєму зведенні.
"Авіація Сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника", - зазначили у Генштабі.
Ситуація на фронті в Україні - зараз це варто знати
Генштаб ЗСУ вранці 29 травня повідомив, що найгарячіше було біля Мар'їнки, а також на Бахмутському напрямку. Крім того, ворог пішов в атаку на Шахтарському напрямку й атакував наших воїнів на Куп'янському.
Росіяни на українській землі зазнають дуже серйозних втрат. Загальні втрати росіян в Україні на сьогодні становлять 207 030 супротивників.