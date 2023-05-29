Українська авіація за добу 15 разів била по силах ворога, зазначив Генштаб ЗСУ.

Упродож доби українські артилеристи й ракетники уразили три засоби протиповітряної оборони російських загарбників, ворожий склад боєприпасів, а також три райони зосередження озброєння та військової техніки супротивника.

Сили оборони України також влучили ще у три важливі цілі ворога, поділився у Facebook у понеділок увечері, 29 травня, Генеральний штаб Збройних сил нашої держави у своєму зведенні.

"Авіація Сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника", - зазначили у Генштабі.

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Генштаб ЗСУ вранці 29 травня повідомив, що найгарячіше було біля Мар'їнки, а також на Бахмутському напрямку. Крім того, ворог пішов в атаку на Шахтарському напрямку й атакував наших воїнів на Куп'янському.

Росіяни на українській землі зазнають дуже серйозних втрат. Загальні втрати росіян в Україні на сьогодні становлять 207 030 супротивників.

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