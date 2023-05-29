Російські окупанти записали відеозвернення, в якому поскаржилися на командування.
Ролик опублікував Telegram-канал ASTRA. Автори відео кажуть, що вже три місяці воюють на території України, проте нещодавно у них змінився командир батальйону і скасував їм ротацію - загарбники кажуть, що перестали митися і їздити за продуктами.
"Ми належимо до 3 батальйону частини 1307 полку 6 дивізії. Змінили нам командира батальйону, він місцевий, він народився в Україні, командував під Кремінною, втратили [вони] там батальйон цілий, взагалі цілий полк", - заявили вони.
За їх словами, їх заводили на позиції обманом, де передавали під командування ПВК. Коли командиру взводу відірвало ногу, командир батальйону втік, не надавши йому допомогу.
Коли вони просили у командування рації і тепловізори, їм відмовляли і говорили йти в бій, інакше їх розстріляють, розгорнувши артилерію і міномети на їх батальйон.
"Який наш посил? Нас просто кидають на забій. Приїжджав замполіт і говорив: так, втрати є, втрати будуть, є певний рубіж по втратах, як тільки ми його досягнемо, нас поповнять і знову підемо в бій. < ... > Тут особовим складом ніхто не дорожить. Зараз відносно нас розглядають дві статті — <...> або ми покинули позиції, або невиконання наказу. Ми озвучили свої умови - засоби зв'язку, евакуація, підтримка артилерії. Нас почуто не було, сказали: підете все одно", - сказали вони.
Окупанти скаржаться на командування: останні новини
На початку року група окупантів з Ярославської області записала відео, в якому поскаржилася на дії командира. За їхніми словами, вони відступили за його наказом, а тепер їх хочуть звинуватити в дезертирстві.
Загарбники з Калінінградської області записували звернення до губернатора. Вони заявили, що потрапили в підпорядкування до бойовиків "ДНР", які хочуть їх використовувати як штурмову піхоту.
У березні інші загарбники скаржилися Путіну на командування, яке відправило їх штурмувати укріпрайони під Авдіївкою з "голими" руками.