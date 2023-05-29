Вони кажуть, що їх заводили на позиції обманом.

Російські окупанти записали відеозвернення, в якому поскаржилися на командування.

Ролик опублікував Telegram-канал ASTRA. Автори відео кажуть, що вже три місяці воюють на території України, проте нещодавно у них змінився командир батальйону і скасував їм ротацію - загарбники кажуть, що перестали митися і їздити за продуктами.

"Ми належимо до 3 батальйону частини 1307 полку 6 дивізії. Змінили нам командира батальйону, він місцевий, він народився в Україні, командував під Кремінною, втратили [вони] там батальйон цілий, взагалі цілий полк", - заявили вони.

Відео дня

За їх словами, їх заводили на позиції обманом, де передавали під командування ПВК. Коли командиру взводу відірвало ногу, командир батальйону втік, не надавши йому допомогу.

Коли вони просили у командування рації і тепловізори, їм відмовляли і говорили йти в бій, інакше їх розстріляють, розгорнувши артилерію і міномети на їх батальйон.

"Який наш посил? Нас просто кидають на забій. Приїжджав замполіт і говорив: так, втрати є, втрати будуть, є певний рубіж по втратах, як тільки ми його досягнемо, нас поповнять і знову підемо в бій. < ... > Тут особовим складом ніхто не дорожить. Зараз відносно нас розглядають дві статті — <...> або ми покинули позиції, або невиконання наказу. Ми озвучили свої умови - засоби зв'язку, евакуація, підтримка артилерії. Нас почуто не було, сказали: підете все одно", - сказали вони.

Окупанти скаржаться на командування: останні новини

На початку року група окупантів з Ярославської області записала відео, в якому поскаржилася на дії командира. За їхніми словами, вони відступили за його наказом, а тепер їх хочуть звинуватити в дезертирстві.

Загарбники з Калінінградської області записували звернення до губернатора. Вони заявили, що потрапили в підпорядкування до бойовиків "ДНР", які хочуть їх використовувати як штурмову піхоту.

У березні інші загарбники скаржилися Путіну на командування, яке відправило їх штурмувати укріпрайони під Авдіївкою з "голими" руками.

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