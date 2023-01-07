Ще сім громадян отримали поранення.

Так зване "різдвяне перемир'я" росіян не стало для них приводом припиняти вести вогонь по цивільних об'єктах в Донецькій області. За минулу добу окупанти вбили в регіоні двох мирних жителів, а ще семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Цими даними поділився голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в офіційному Telegram-каналі. Він написав: "Росія вбиває цивільних! За 6 січня росіяни вбили 2 мирних жителів Донецької області: в Бахмуті і Червоній Горі. Ще 7 людей в області отримали поранення".

Згідно із загальною статистикою, з моменту повномасштабного вторгнення рашисти вбили 1292 людини в Донецькій області. А поранення отримали 2823 мирних громадян в регіоні. Ці дані наведені без урахування Волновахи і Маріуполя, де на поточний момент неможливо встановити точну кількість жертв.

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Згідно зі свіжими даними від Генштабу, захоплення регіону — це основна мета рашистів на поточний момент.

Однією з найгарячіших точок на фронті став Бахмут. Місто-фортеця тримається вже багато місяців поспіль під безперервними обстрілами та агресивними, місцями самогубними штурмами окупантів. При цьому українські захисники продовжують утримувати населений пункт титанічними зусиллями, щоб не дозволити ворогові просуватися далі.

Важкі битви також ведуться біля Соледара, Мар'їнки, Красної Гори, Первомайського та інших населених пунктів в області.

В районі Бахмута і Соледара після наступів рашистів посадки завалені їх трупами. Бійці ЗСУ активно використовують у цьому секторі дрони для ураження груп супротивників.

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