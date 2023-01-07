На Запорізькому напрямку від вогню окупантів постраждали райони 23 населених пунктів.

За минулу добу Сили оборони України відбили атаки російських окупантів в районах 14 населених пунктів, йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що протягом минулої доби противник завдав одного ракетного удару та здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Небезпека авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

У Генштабі зауважили, що основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону; веде наступальні дії на Бахмутському напрямку.

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"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка, Діброва і Білогорівка Луганської області та Озарянівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Сіль, Первомайське, Мар'їнка і Побєда на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв райони дев'яти населених пунктів Харківської області; на Куп'янському та Лиманському обстріляно райони понад 20 населених пунктів; на Бахмутському напрямку вогневого ураження також зазнали райони понад 20 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку під вогневий вплив потрапили Авдіївка, Веселе, Невельське, Красногорівка, Кам'янка, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог обстріляв чотири населених пункти на Донеччині; на Запорізькому напрямку від вогню окупантів постраждали райони 23 населених пунктів.

"На Херсонському напрямку противник не припиняє здійснювати обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, уражено цивільну інфраструктуру Чорнобаївки, Антонівки, Берислава, Золотої Балки та Херсона, є постраждалі серед мирних жителів", - наголосили у Генштабі.

Війна в Україні – актуальне

Ворог концентрує угруповання задля проведення наступальних дій, констатували в Офісі президента.

На Бахмутському напрямку росіяни не припиняють спроб штурмувати українські позиції, тиші тут немає.

Разом з тим РФ продовжує посилювати своє угрупування військ у Білорусі. За минулу добу з Росії туди прибуло чотири ешелони з технікою і військовими ЗС РФ, зазначає Беларускі Гаюн.

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