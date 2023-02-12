Польський президент не вірить, що Путін зупиниться на Україні, якщо доб'ється тут успіху.

Росія може перемогти у війні, якщо Захід терміново не надасть Україні всю необхідну зброю. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю французьким журналістам.

На його думку, Захід не усвідомлює повною мірою небезпеку, що виходить від Росії, оскільки в останній раз російських солдатів бачили в Парижі після поразки Наполеона.

"Коли Еммануель Макрон говорить про Путіна, він може подумати, що домовитися можна, а я думаю, що домовитися з Путіним неможливо. Я думаю, єдине, що можна зробити, щоб зупинити Росію, — це підтримати Україну", – заявив Дуда.

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Польський президент також застеріг Захід від помилок, що Росія зупиниться, отримавши українські території, або втративши десятки тисяч солдатів. На думку Дуди, Росія цілком здатна перемогти, якщо Україна "дуже терміново" не отримає необхідної підтримки.

"У них немає сучасної військової інфраструктури, але є люди! Якщо найближчими тижнями ми не відправимо в Україну військову техніку, Путін може перемогти. Він може перемогти, і ми не знаємо, де він зупиниться", – попередив Дуда.

Війна в Україні - останні новини

За даними британської розвідки, Росія в останні тижні зазнала рекордні з початку війни втрати. Середній показник за останні сім днів вчетверо перевищує показники за червень-липень 2022 року.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника станом на 12 лютого склав майже 138 тисяч осіб, у тому числі 900 осіб за останню добу.

На думку політолога Андрія Піонтковського, в ході розпочатого великого наступу Росія не досягне значних успіхів, але понесе важкі втрати. Якщо вони самі по собі не спровокують зміну влади в Москві, то навесні-влітку ЗСУ почнуть свій великий наступ.

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