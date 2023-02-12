Середній показник за останні сім днів вчетверо перевищує показники за червень-липень 2022 року.

За останні два тижні російські окупанти зазнали найбільших втрат з першого тижня повномасштабного вторгнення в Україну.

Як повідомляє міноборони Британії у twitter, середній показник за останні сім днів вчетверо перевищує показники за червень-липень 2022 року.

"Генштаб ЗСУ регулярно оприлюднює щоденну статистику втрат росіян. Британська військова розвідка не може перевірити українську методологію, тенденції, які ілюструють дані, ймовірно, точні. Середній показник за останні сім днів становив 824 жертви на день, що вчетверо перевищує показники за червень-липень 2022 року", - зазначили аналітики з Британії.

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На їхню думку, зростання кількості втрат інтервентів, ймовірно, пов’язане з низкою факторів, включаючи брак навченого персоналу, координації та ресурсів на фронті, а прикладом цього є Вугледар і Бахмут.

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За даними Генштабу, минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 900 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника склали 137 780 осіб.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 19 ударів по районах зосередження російських окупантів, а також два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

У РНБО повідомили, що російські окупанти вже почали свій "великий наступ", але мають з ним "великі проблеми".

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