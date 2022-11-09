У Росії чиновники починають згадувати про перемовини щоразу, коли російські війська зазнають поразки на полі бою, зазначив спікер Міністерства закордонних справ України.

Міністерство закордонних справ України вважає "черговою димовою завісою" заяву Російської Федерації про готовність до переговорів з офіційним Києвом.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Він звернув увагу на заголовки деяких медіа, що МЗС РФ нібито "заявило про готовність Росії вести переговори з Україною".

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За словами речника, спочатку складається враження, що нарешті "росіяни визнали поразку, оголосили виведення своїх військ з усієї території України, відміняють всі незаконні рішення на окупованих територіях та розпочинають виплату компенсацій".

"Читаю далі новину, а там нічого такого немає. Натомість цитуються чергові "ми завжди відкриті до переговорів", "ми ніколи від них не відмовлялися", "ми готові вести переговори з урахуванням тих реалій, які складаються на поточний момент". А паралельно на телефон приходить нове сповіщення про повітряну тривогу через запуск російських ракет по Україні", - наголосив Ніколенко.

У цьому зв'язку дипломат підкреслив, що "заява МЗС Росії - чергова димова завіса".

"Російські посадовці починають згадувати про перемовини щоразу, коли російські війська зазнають поразки на полі бою. У Москві не зацікавлені у відновленні миру в Україні. Імітуючи готовність до діалогу, РФ намагається виграти час, аби перегрупувати підрозділи, підготувати нещодавно мобілізованих росіян, вирішити питання нестачі озброєння, усунути недоліки логістики, а потім з новими силами вдатися до нових хвиль агресії. Ми це вже проходили в 2014-2015 роках. Ті, хто дійсно зацікавлені в мирних переговорах, не знищують міста та села, не вбивають цивільних громадян, не руйнують енергетичну інфраструктуру, не знущаються над мешканцями тимчасово окупованих територій, не перешкоджають поставкам продовольства", - зазначив Ніколенко.

Він нагадав, що Україна неодноразово пропонувала переговори.

"Але завжди отримувала або зневажливу реакцію та вимогу підкоритися ультиматумам Кремля, або чергові акти геноциду українців", - додав речник МЗС.

Найважливіші новини щодо перемовин України з РФ - це варто знати

Супротивники наприкінці вересня на тимчасово захопленій території Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей під дулами автоматів провели свої "референдуми" про нібито "приєднання" до Росії.

Пізніше Володимир Путін зробив спробу анексії української землі. Такі дії РФ засудив майже весь світ.

Також очільник Росії запропонував Україні перемовини, однак підкреслив, що російська влада не збирається обговорювати долю захоплених земель.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада президент України Володимир Зеленський вкотре нагадав про умови переговорів з Росією. За його словами, це відновлення територіальної цілісності, повага до Статуту ООН, відшкодування всіх збитків, завданих війною, покарання кожного воєнного злочинця і гарантії, що це не повториться в майбутньому.

Пізніше офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс сказав, що Штати не бачать ознак готовності Москви до участі в добросовісних переговорах із Києвом.

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