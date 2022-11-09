У Держдепі вважають, що росіяни могли б продемонструвати свою готовність і здатність вести добросовісний діалог і дипломатію з Україною кількома способами.

США не бачать ознак готовності Росії до участі в добросовісних переговорах із Україною.

Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, росіяни могли б продемонструвати свою готовність і здатність вести добросовісний діалог і дипломатію з Україною кількома способами.

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"Одним із них було б припинення бомбардувань цивільних об'єктів, припинення руйнування інфраструктури, припинення атак систем постачання опалення, води, електроенергії для народу України. Іншим варіантом було б припинення того, що, у кращому випадку, здається невибірковим обстрілом житлових районів, цивільних будівель, дитячих майданчиків, шкіл, лікарень, або, у гіршому випадку, навмисним обстрілом цих самих місць", - сказав Прайс.

Представник Держдепу зазначив, що Росія також могла би продемонструвати відданість діалогу і дипломатії, облишивши такі марні кроки, як тимчасовий вихід із зернової угоди. Він закликав Кремль не робити чорноморську зернову ініціативу заручником і своїм важелем впливу.

"Ми не маємо права вказувати українцям у цьому випадку щодо того, що свідчитиме про добросовісну готовність з боку Росії вести переговори. Але дивлячись як спостерігач на те, що сталося в Україні протягом останніх місяців і навіть останніх днів, ми просто не бачимо жодних ознак того, що Росія готова і бажає серйозно взаємодіяти", - сказав Прайс.

Переговори України і РФ

Останнім часом з боку Росії все частіше лунають розмови про переговори з Україною. Це відбувається на тлі невдач росіян у війні проти України. Утім, як і завжди, заяви росіян про їхню нібито відкритість до діалогу радше є ультиматумами і шантажем, аніж щирим бажанням про щось домовлятися.

Враховуючи це, а також численні акти терору та воєнні злочини, скоєні режимом Путіна і його посіпаками щодо України, 11 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор "не має майбутнього", тож із ним не може бути діалогу.

Згодом Володимир Зеленський назвав умови, за яких Україна готова вести переговори з Росією. За його словами, Україна скаже, в якому форматі і з ким готова говорити після того, як Росія поверне території у міжнародно визнаних кордонах від 1991 року. Також серед ключових умов для переговорів, які висуває офіційний Київ - відшкодування збитків, і покарання всіх причетних до воєнних злочинів, скоєних в Україні.

Нещодавно Зеленський вкотре наголосив, що Росія повинна почати поважати територіальну цілісність, суверенітет і кордони України для налагодження діалогу в майбутньому. Глава держави також пояснив, чому Україна зараз не розглядає переговори з Російською Федерацією. За його словами, насправді Москва не зацікавлена в переговорах, оскільки все ще прагне окупувати Україну.

Днями видання Washington Post опублікувало інформацію про те, що адміністрація президента США Джо Байдена приватно просить українську владу переглянути публічну відмову брати участь у мирних переговорах із Путіним і показати відкритість до переговорів з РФ.

Тим часом, 8 листопада Росія вкотре публічно проявила інтерес до переговорів з Україною. У МЗС РФ зазначили, що нібито не мають ніяких умов щодо початку переговорів і лише хочуть, "щоб Україна проявила добру волю".

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