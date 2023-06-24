Американські аналітики не вірять, що ватажок "Вагнера" досягне успіху.

Ватажок російської приватної військової компанії "Вагнер", якого називають "кухарем" диктатора Володимира Путіна, - Євген Пригожин, схоже зважився на збройний заколот, щоб домогтися зміни керівництва в Міноборони РФ.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) не вірять в успіх витівки Пригожина. "...Пригожин, схоже, почав збройний заколот 23 червня, щоб викликати зміну керівництва в Міністерстві оборони Росії, що навряд чи увінчається успіхом", - відзначили аналітики у своєму новому звіт.

Генпрокуратура Росії розпочала справу проти Пригожина за фактом організації збройного заколоту. За такий злочин у РФ загрожує від 12 до 20 років ув'язнення.

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Пригожинський заколот в Росії - що сьогодні варто знати

23 червня Євген Пригожин звинуватив підконтрольних Міноборони РФ військових в ударі по "вагнерівцях". Пізніше члени "Вагнера" пішли "зупиняти" російське військове керівництво. У ПВК стверджували, що "ті, хто знищив сьогодні наших хлопців, десятки тисяч життів російських солдатів будуть покарані". До боротьби з бунтівниками залучили російських силовиків.

У мережі з'явилася інформація, що колона "вагнерівців" прорвалася в Ростовську область, повідомлялося про постріли. Крім того, ЗМІ дізналися нібито про знищення найманцями двох вертольотів. Пригожин стверджував, що одна "вертушка" ліквідована на Московській трасі.

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