Основу цих бригад складають досвідчені військовослужбовці.

Перші добровольці, котрі приєдналися до "Гвардії наступу" ще у лютому-березні 2023-го року, пройшли базову підготовку. Як заявив речник Нацгвардії України Руслан Музичук для Еспресо, вони вже зараховані у списки бригад.

"Ті добровольці, які першими подавали заявки в лютому-березні місяці, вже пройшли відбір, пройшли медкомісію, пройшли тестування, вони зараховані в списки бригад і вже пройшли навіть індивідуальну підготовку. Тобто, опанували базові навички: стрільбу, володіння стрілецькою зброєю, індивідуальною зброєю і зараз взялися до навчань, до тренувань у складі підрозділів. Це рота, батальйон і ці тренування вже на завершальному етапі, саме для тих людей, які першими вступили", - сказав Музичук.

Речник додав, що прийом заявок все ще триває. На даний момент формується сьома бригада, а також резерви.

Відео дня

"Зараз триває ще приймання заявок, ми формуємо певні резерви і ми, звичайно, формуємо сьому бригаду "Хартію". Для багатьох бійців, які саме туди потрапляють, починається, знову ж таки, спочатку індивідуальна, а пізніше це буде колективна підготовка. Тобто, ротні тактичні навчання, в складі батальйону і т. ін.", - повідомив Речник.

Основу бригад "Гвардії наступу" складають військовослужбовці, котрі вже мають військовий досвід у бойових діях з 2014-го року. За слова речника, такий підхід збільшує ефективність підготовки новобранців до виконання завдань на фронті.

"Основна мета "Гвардії наступу" - це формування штурмових бригад, підрозділів. Що стосується саме Нацгвардії, то вони формуються на базі чинних військових частин, які були трохи меншими. Проте військовослужбовці, які формують їх основу, вже мають бойовий досвід, починаючи від 2014 року. Це досвідчені бійці, командири, сержанти й інструктори, що дає змогу зробити значно ефективнішою підготовку й пришвидшити підготовку самих підрозділі. Деякі підрозділи, наприклад роти чи батальйони цих бригад, виконували, й досі виконують бойові задачі, зокрема й на Сході, тоді як формуються додаткові підрозділи, роти й батальйони, які проходять бойове злагодження й тренування, щоб надалі виконувати бойові задачі", - сказав Музичук.

"Гвардія наступу": що відомо з актуального

1 квітня Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко анонсував продовження набору до "Гвардії наступу" для формування резерву. За кілька місяців підготовки ці добровольці зможуть долучитися до вже сформованих штурмових бригад.

Прокурори з Києва спрямували конфісковані автомобілі, зброю та боєприпаси на користь бійців "Гвардії наступу". Ці речі раніше були вилучені під час незаконних дій зловмисників.

Вас також можуть зацікавити новини: