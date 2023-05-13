Серед переданого більше сотні мінометних мін, десятки ящиків з міні підривачами, балістичний порох.

Київські прокурори передали на потреби "Гвардії наступу" вилучені автомобілі, зброю та боєприпаси.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора. "За клопотанням прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва судом прийнято рішення про передачу вилученої зброї на користь поліції для виконання бойових завдань на фронті", - пояснюється в повідомленні.

Зокрема, для потреб штурмових бригад МВС "Гвардія наступу" прокурори передали чотири автомобілі, зенітну установку, більше сотні мінометних мін, десятки ящиків з міні підривачами, балістичний порох, велику кількість набоїв різного калібру, гранати, гранатоментні постріли та постріли РПГ, тротил, дрони, планшети та ще понад 70 найменувань різної зброї і боєприпасів.

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"Вся передана зброя була виявлена та вилучена прокурорами в межах розслідування кримінального провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 263 Кримінального кодексу).

Що таке "Гвардія наступу"

У лютому почали набирати людей до лав "Гвардії наступу". Голова МВС Ігор Клименко розповів, що створені бригади отримали назви "Буревій", "Червона калина", "Кара-Даг", "Рубіж", "Спартан", "Азов", "Сталевий кордон" та "Лють".

Передбачається, що вони братимуть участь у деокупації українсього Донецька, Луганська та Криму.

Через велику кількість охочих вступити у "Гвардії наступу" набір до штурмових бригад вирішили продовжити.

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