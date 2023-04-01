Добровольців з резерву за кілька місяців мають добре навчити та озброїти.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко анонсував формування резервних підрозділів штурмових бригад "Гвардії наступу".

В ефірі телемарафону від повідомив, що за кілька місяців добровольці з резервних підрозділів зможуть долучитися до штурмових бригад.

"Ми "Гвардію наступу" першою чергою готуємо для подальшої деокупації наших територій. На сьогодні сформовано 8 бригад, ми готові у складі Сил оборони до активних наступальних заходів. Паралельно ми готові до стабілізаційних заходів. Ми отримали кілька десятків тисяч заявок. .. Ми бачимо, що люди йдуть і йдуть. Запис до "Гвардії наступу" ми хотіли вже призупинити, тому що підрозділи практично сформовані, водночас ми маємо доволі багато заповнених анкет, заявок на службу в "Гвардії наступу". Тож вирішили продовжити формування вже резервних підрозділів для того, щоб за кілька місяців могли добровольців добре навчити, озброїти, щоб вони в подальшому також залучалися до штурмових заходів", – сказав він.

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"Гвардія наступу" - що треба знати про штурмові бригади

З лютого 2022 року Міністерство внутрішніх справ розпочали формування штурмових бригад у складі "Гвардії наступу" ("Буревій", "Червона калина", "Кара-Даг", "Рубіж", "Спартан" та легендарний "Азов" у Нацгвардії, "Сталевий кордон" у Держприкордонслужбі та "Лють" у Нацполіції). Ці підрозділи, як передбачається, будуть залучені до звільнення Криму, Донеччини та Луганщини. "Ядро" цих підрозділів – військові та поліцейські з бойовим досвідом, доукомплектовуються підрозділи добровольцями.

До початку квітня на вступ до бригад "Гвардії наступу" надійшло 35 тисяч заявок, з них понад 16 – до бригад Нацгвардії. Майже 10% з тих, що подали заявки, вже зараховані до військових частин.

Заступниця голови МВС Катерина Павліченко в інтерв’ю УНІАН повідомила, що 5% заявок надійшли від жінок.

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