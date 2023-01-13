Чим тільки не намагався займатися окупант, але свою смерть знайшов під Бахмутом у формі "Вагнера".

Під Бахмутом Донецької області ліквідували російського бізнесмена-невдаху, який намагався реалізуватися в ПВК "Вагнер".

Як повідомляє OSINT-експерт Іраклі Комахідзе, на початку січня ЗСУ ліквідували 37-річного Ріната Бікбулатова - уродженця Уренгою Тюменської області РФ. Чим тільки не намагався займатися окупант, але свою смерть знайшов під Бахмутом у формі "Вагнера".

"Життя вдалося - неук і бізнесмен-невдаха реалізувався у "Вагнері". Бікбулатов намагався вивчитися на юриста, паралельно подав документи у Сургуті на курси підготовки до служби у поліції. У 2021 році відкрив свій бізнес в Уфі, займаючись роздрібною торгівлею. Але і з цієї витівки мало що вийшло. У результаті, у вересні Бікбулатов пішов добровольцем у ПВК "Вагнер". Ліквідовано у січні під Бахмутом", - зазначив експерт.

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Загальні втрати РФ з 24 лютого орієнтовно склали вже майже 114 тис. осіб. Минулої доби українські військові ліквідували ще понад 400 російських окупантів. Аналітики ISW також повідомили, що РФ не змогла захопити Соледар і зазнає поразок під Кремінною.

Бахмут, де ліквідували "вагнерівця", впродовж багатьох місяців був одним з найгарячіших напрямків фронту. Там Пригожин відправляв на смерть сотні своїх найманців.

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