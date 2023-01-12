Загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали майже 114 тис. осіб.

Минулої доби українські військові ліквідували ще понад 400 російських окупантів. Як повідомляє Генштаб Збройних сил України, загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали близько 113 тис. 990 осіб.

Крім того, ворог втратив 3 тис. 94 танки, 6 тис. 159 бойових броньованих машин, 2 тис. 82 артилерійські системи (4 за минулу добу), 437 реактивних систем залпового вогню, 218 засобів протиповітряної оборони (1 за добу), 285 літаків, 276 гелікоптерів (1 за добу).

Також Росія недорахувалася 1 тис. 865 безпілотників оперативно-тактичного рівня (3 за добу), 723 крилаті ракети, 17 кораблів/катерів, 4 тис. 826 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 184 одиниці спецтехніки.

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Ситуація на українському фронті станом на 12 січня 2023 року

Раніше 12 січня Генштаб ЗСУ повідомляв, що авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 20 ударів по районах зосередження ворога, а також три удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Окрім цього, протягом минулої доби наші воїни збили гелікоптер Ка-52, а також два розвідувальних БпЛА типу "Орлан-10".

Також за минулу добу Сили оборони України відбили атаки російських окупантів в районах 12 населених пунктів.

Вранці 12 січня Інститут вивчення війни зазначив, що оборонно-промислова база Росії не може подолати дефіцит боєприпасів, це перешкоджатиме здатності окупаційних військ підтримувати наступальні операції на сході України у 2023 році.

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