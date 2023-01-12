"Вагнерівці" планували захопити нові позиції.

На Бахмутському напрямку прикордонники знищили групу "вагнерівців" з важким озброєнням, повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що прикордонна аеророзвідка виявила групу російських найманців з важким озброєнням, які планували захопити нові позиції.

"На командному пункті нашого підрозділу, в режимі онлайн, вирішили дати зустрічний бій. Завдяки вчасній інформації з дрона охоронці кордону випередили противника у відкритті вогню", - сказано в повідомленні.

Відео дня

У відомстві додали, що раптовим ударом у фланг ворога знищено.

"Вагнерівці" згоріли разом зі своїм планом", - повідомили прикордонники.

Бої за Бахмут і Соледар - актуальні новини

Сьогодні, 12 січня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що жорстокі та найважчі бої тривають у районі Соледара на Бахмутському напрямку. За її інформацією, ворог намагається безуспішно прорвати українську оборону і захопити Соледар, проте несе великі втрати.

У Командуванні Сил спеціальних операцій Збройних сил України сьогодні повідомили, що понад 100 російських окупантів знищено в районі Соледару.

11 січня у Збройних силах України спростували заяви "вагнерівців" про взяття Соледару під контроль росіян.

Вас також можуть зацікавити новини: