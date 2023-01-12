Засновник ПВК "Вагнера" - "темна конячка" в команді російського диктатора.

Засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин все ще залишається улюбленцем глави РФ Володимира Путіна та його прямим політичним "спадкоємцем".

Як зазначив колишній співробітник британської військової розвідки Філіп Інграм в коментарі Sky News, нещодавнє призначення начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова на посаду керівника так званої "спеціальної військової операції" в Україні можна трактувати як своєрідне зниження ролі Пригожина.

Однак він вважає, що значущість шеф-кухаря Путіна в придворних інтригах Кремля не можна скидати з рахунків, адже у нього є прямий контакт з президентом РФ. Також саме найманці Пригожина беруть участь у боях навколо Бахмута і Соледара, захоплення яких є провідним завданням армії РФ.

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Експерт каже, що саме Пригожин є головним наступником Володимира Путіна навіть з урахуванням того, що іноді той чинить "по-своєму".

"Але у нього є прямий зв'язок з Володимиром Путіним. Строго кажучи, він повинен працювати під військовим командуванням, але він, схоже, чинить по-своєму. Він бере на себе відповідальність у різних областях. За повідомленнями, він також є потенційним наступником Путіна у разі його висування - і він відкрито критикує як (міністра оборони РФ - ред.) Сергія Шойгу, так і Герасимова", - констатував Інграм.

Причини призначення Герасимова на місце Суровікіна

Нагадаємо, що зміна командувача російським вторгненням в Україну стала наслідком не лише військових невдач, а й внутрішньої боротьби за вплив у найближчому оточенні російського президента. До таких висновків прийшли західні аналітики.

На думку деяких з них, зміна командувача пов'язаний з підготовкою РФ до початку нового великого наступу в Україні. В українському Генштабі вважають, що справжня причина такого рішення пов'язана з проблемами управління військами.

Перестановки в російському командуванні трапилися 11 січня. На місце командувача призначили главу Генштабу РФ Валерія Герасимова, а Суровікін став його заступником.

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