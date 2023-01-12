Засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин все ще залишається улюбленцем глави РФ Володимира Путіна та його прямим політичним "спадкоємцем".
Як зазначив колишній співробітник британської військової розвідки Філіп Інграм в коментарі Sky News, нещодавнє призначення начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова на посаду керівника так званої "спеціальної військової операції" в Україні можна трактувати як своєрідне зниження ролі Пригожина.
Однак він вважає, що значущість шеф-кухаря Путіна в придворних інтригах Кремля не можна скидати з рахунків, адже у нього є прямий контакт з президентом РФ. Також саме найманці Пригожина беруть участь у боях навколо Бахмута і Соледара, захоплення яких є провідним завданням армії РФ.
Експерт каже, що саме Пригожин є головним наступником Володимира Путіна навіть з урахуванням того, що іноді той чинить "по-своєму".
"Але у нього є прямий зв'язок з Володимиром Путіним. Строго кажучи, він повинен працювати під військовим командуванням, але він, схоже, чинить по-своєму. Він бере на себе відповідальність у різних областях. За повідомленнями, він також є потенційним наступником Путіна у разі його висування - і він відкрито критикує як (міністра оборони РФ - ред.) Сергія Шойгу, так і Герасимова", - констатував Інграм.
Причини призначення Герасимова на місце Суровікіна
Нагадаємо, що зміна командувача російським вторгненням в Україну стала наслідком не лише військових невдач, а й внутрішньої боротьби за вплив у найближчому оточенні російського президента. До таких висновків прийшли західні аналітики.
На думку деяких з них, зміна командувача пов'язаний з підготовкою РФ до початку нового великого наступу в Україні. В українському Генштабі вважають, що справжня причина такого рішення пов'язана з проблемами управління військами.
Перестановки в російському командуванні трапилися 11 січня. На місце командувача призначили главу Генштабу РФ Валерія Герасимова, а Суровікін став його заступником.