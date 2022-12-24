Причиною стали погрози від вищого командування.

У Соледарі Донецької області звів рахунки із життям полковник окупаційної армії.

Як повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан "Штірліц", топ-офіцер окупаційних військ самознищився через погрози зверху.

"Соледар. Полковник окупаційних військ самознищився через погрози вищого керівництва. Прізвище встановлюємо", - повідомив "Штірліц".

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Втрати РФ в Україні: актуальні дані

З моменту повномасштабного вторгнення Росії ЗСУ ліквідували 101 430 окупантів. За минулу добу до цієї статистики додалося 480 тіл, а ще українські захисники спалили 30 одиниць техніки.

Східна "фортеця" Бахмут залишається найбільш складною точкою для українських захисників. Вони титанічними зусиллями обороняють місто протягом декількох місяців, незважаючи на постійні атаки рашистів. Зокрема, командування РФ посилає на штурм позицій наших воїнів завербованих ув'язнених. Однак бійці ЗСУ вистилають поля їхніми трупами.

Як заявив речник східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий, в районі Бахмута ворог несе колосальні втрати і не має тактичних успіхів. Вчора, 23 грудня, було 15 бойових зіткнень. В результаті 100 супротивників було вбито, а ще 200 отримали поранення.

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