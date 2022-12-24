Під щільним вогнем загарбники покидали поле бою.

Група російських морпіхів намагалась штурмувати українські позиції, проте дорогою була розбита.

Як свідчать відзняті дроном кадри, росіян привітно зустрів снарядом український БПЛА, унаслідок атаки "задвухсотилось" щонайменше кілька загарбників.

Далі морпіхів зустрічала вже українська артилерія. Під щільним вогнем загарбники покидали поле бою, кидаючи напризволяще своїх поранених.

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Війна в Україні – актуальне

Уже кілька місяців поспіль тривають безглузді штурми російської армії околиць Бахмута та інших населених пунктів Донецької області. За словами військових, до Бахмута ворог стягує все, що є боєздатним.

Після втечі з правобережжя Херсонщини Росія перекинула на цю ділянку фронту свої пошарпані підрозділи. Сили окупантів посилено "частково мобілізованими" з Росії, а також "вагнерівцями".

Західні аналітики пов'язують таку фанатичність стратегією "вагнерівців", точніше політичними амбіціями ватажка Євгенія Пригожина. "Кухар Путіна" намагається довести російському керівництву, що саме його найманці є ефективними бійцями, а ще – заручитися підтримкою серед ультраправої аудиторії.

Окремо аналітики зауважили, що українські війська, імовірно, підійшли на один населений пункт ближче до Сватового. Окупаційна адміністрація уже втекла з міста, стверджує глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже понад 100 тисяч окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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