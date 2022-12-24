Українські захисники ліквідували понад 101 тисячу ворожих військовослужбовців.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії ЗСУ ліквідували 101 430 окупантів. За минулу добу до цієї статистики додалося 480 тіл, а ще українські захисники спалили 30 одиниць техніки.

Оновленою статистикою ворожих втрат поділився прес-центр Генштабу ЗСУ на офіційній сторінці на Facebook. Вся статистика вже традиційно поділена на добову і загальну.

Втрати Росії в Україні станом на 24 грудня

особового складу — близько 101 430 (+480) осіб ліквідовано;

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танків — 3006 (+1);

бойових броньованих машин — 5994 (+8);

артилерійських систем — 1988 (+4);

РСЗВ — 418 (+4);

засобів ППО — 212 (+0);

літаків — 283 (+1);

гелікоптерів — 267 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1706 (+8);

крилатих ракет — 653 (+0);

кораблів/катерів — 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн — 4627 (+5);

спеціальної техніки — 178 (+0).

Всі дані уточнюються через високу інтенсивність битв на всій лінії зіткнення.

Війна в Україні: поточна ситуація на фронті

Східна "фортеця" Бахмут залишається найбільш складною точкою для українських захисників. Вони титанічними зусиллями обороняють місто протягом декількох місяців, незважаючи на постійні атаки рашистів. Зокрема, командування РФ посилає на штурм позицій наших воїнів завербованих ув'язнених. Однак бійці ЗСУ вистилають поля їхніми трупами.

Як заявив речник східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий, в районі Бахмута ворог несе колосальні втрати і не має тактичних успіхів. Вчора, 23 грудня, було 15 бойових зіткнень. В результаті 100 супротивників було вбито, а ще 200 отримали поранення.

На частині тимчасово захопленого Запоріжжя окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ. Вони очікують, що 25 грудня, наші воїни почнуть атаку на лінії від Василівки до Вугледара.

Українські захисники продовжують рухатися вперед на Луганщині. Аналітики з ISW вважають, що бійці ЗСУ звільнили ще один населений пункт по напрямку до Сватового.

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