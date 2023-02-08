Одного ворожого штурмовика було ліквідовано, чотирьох - поранено.

Під Бахмутом прикордонники ліквідували російських окупантів, які планували атакувати позиції українських військових.

Як повідомляє Державна прикордонна служба, на околицях Бахмута аеророзвідка прикордонників виявила просування ворожих штурмових груп до українських позицій.

"Наші захисники здійснили по ворогу мінометний обстріл. В результаті 1 штурмовика ліквідовано, 4-х поранено", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, на іншому напрямку ще три ворожі групи піхоти рухалися для атаки українських позицій.

"Мінометні розрахунки прикордонників відпрацювали по противнику та ліквідували частину бойовиків", - додали у ДПСУ.

Бої за Бахмут - що відомо

У свою чергу в британській розвідці повідомили, що просування окупантів в районі міста-фортеці створює проблеми з постачанням для українських військових.

Військовий експерт і аналітик Defense Express Сергій Згурець прокоментував можливість оперативного оточення Бахмута російськими військами. Він зазначив, що активні дії окупантів спостерігаються на півночі, півдні та сході міста.

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