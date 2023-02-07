Наразі українська влада та військові роблять все можливе для того, щоб не віддати росіянам місто.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко не виключив "будь-які" сценарії у питанні щодо можливої окупації Бахмута (Донецька область) російськими військами.

Чиновник заявив, що наразі уряд та ЗСУ роблять все можливе для втримання міста. Вживаються максимальні заходи, сказав він в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Не виключаємо ми будь-які сценарії. Але діємо виключно по вертикалі. Всі військові перебувають на рубежах захисту. І вживаються всі максимальні заходи, щоб цього не відбулося" - цитує видання.

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Чиновник наголосив, що наразі Бахмут "тримається". Для українських військ захист рідної землі та суверенітету країни - найвищий пріоритет, але також треба враховувати, що військове командування не буде жертвувати українцями заради досягнення примарних цілей, як це робить Росія.

"Ми розуміємо, що життя та здоров’я наших захисників є одним з основних пріоритетів. Тому, вибачте, використовувати захисників, як гарматне м’ясо, ніхто не буде. Наразі Бахмут тримається. Ми робимо все можливе, щоб якомога більше знищити ворога, щоб його наступальний пил був загашений", – наголосив Кириленко.

Також він прокоментував наміри росіян захопити всю Донецьку область до березня 2023 року й нагадав, що раніше військове керівництво РФ вже ставило за мету захопити Бахмут до вересня 2022 року. Кириленко заявив, що потрібно вважати на можливості ворога, але водночас потрібно "розуміти реалії сьогодення".

"Ми будемо стояти стільки, скільки потрібно на своїй землі", – пообіцяв він.

Ситуація в Бахмуті

Наразі ситуація в Бахмуті залишається складною. Основні битви ведуться в передмістях і околицях міста. Раніше глава ОП України Андрій Єрмак порівняв бої за місто з "верденською м'ясорубкою". Він сказав, що армія РФ діє "як людська маса", попри на втрати зі свого боку.

На думку адміністрації президента США, наразі в боях за місто Бахмут найбільше зацікавлений власник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євгеній Пригожин.

Раніше британські розвідники повідомляли, що поступове просування російських окупантів в районі Бахмута створює проблеми з постачанням українського гарнізону в місті.

Напередодні окупанти провели масштабний штурм під Бахмутом, але ЗСУ втримали свої позиції.

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