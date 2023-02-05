Поступове просування російських окупантів в районі Бахмута створює проблеми з постачанням українського гарнізону в місті. Росіяни встановили вогневий контроль над двома головними дорогами, констатує Британська розвідка.
Зазначається, що протягом останнього тижня окупанти домоглися локальних успіхів у своїх спробах оточити Бахмут. Їм вдалося наблизитися до двох головних трас, через які може йти забезпечення міста.
"М03 і H32 – дві основні дороги в місто для українських захисників – зараз, імовірно, знаходяться під загрозою прямого вогню після наступу Росії", – зазначає розвідка.
Також британці вважають, що найманці з "Групи Вагнера" фактично перерізали трасу, що веде з Бахмута в Сіверськ.
"У той час як численні альтернативні сільські дороги залишаються доступними для постачання українських сил, Бахмут стає все більш ізольованим", – зазначають у британській розвідці.
Битва за Бахмут - останні новини
За словами українських військових, ситуація в Бахмуті залишається складною. Основні битви ведуться в передмістях і околицях міста. У самому місті масштабних вуличних боїв немає.
Пентагон радить українському командуванню тягнути час в очікуванні поставок нового озброєння. При цьому є рекомендація відійти від Бахмута, щоб накопичити ресурси для весняного контрнаступу.
На думку американського Інституту вивчення війни, Росія змогла зберегти наступальний імпульс в районі Бахмута після декількох місяців важких боїв за рахунок перекидання на цю ділянку десантних частин регулярної армії.