Окупанти домоглися локальних успіхів і помітно ускладнили ситуацію для українських захисників.

Поступове просування російських окупантів в районі Бахмута створює проблеми з постачанням українського гарнізону в місті. Росіяни встановили вогневий контроль над двома головними дорогами, констатує Британська розвідка.

Зазначається, що протягом останнього тижня окупанти домоглися локальних успіхів у своїх спробах оточити Бахмут. Їм вдалося наблизитися до двох головних трас, через які може йти забезпечення міста.

"М03 і H32 – дві основні дороги в місто для українських захисників – зараз, імовірно, знаходяться під загрозою прямого вогню після наступу Росії", – зазначає розвідка.

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Також британці вважають, що найманці з "Групи Вагнера" фактично перерізали трасу, що веде з Бахмута в Сіверськ.

"У той час як численні альтернативні сільські дороги залишаються доступними для постачання українських сил, Бахмут стає все більш ізольованим", – зазначають у британській розвідці.

Битва за Бахмут - останні новини

За словами українських військових, ситуація в Бахмуті залишається складною. Основні битви ведуться в передмістях і околицях міста. У самому місті масштабних вуличних боїв немає.

Пентагон радить українському командуванню тягнути час в очікуванні поставок нового озброєння. При цьому є рекомендація відійти від Бахмута, щоб накопичити ресурси для весняного контрнаступу.

На думку американського Інституту вивчення війни, Росія змогла зберегти наступальний імпульс в районі Бахмута після декількох місяців важких боїв за рахунок перекидання на цю ділянку десантних частин регулярної армії.

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