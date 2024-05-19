За словами Назара Волошина, РФ намагається захопити місто, аби взяти під контроль панівні висоти міста.

Протягом минулої доби російські окупанти 96 разів намагалися прорвати українську лінію оборони в зоні відповідальності Оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" повідомив речник Назар Волошин.

Зокрема, за його словами, окупанти концентрували свої зусилля на Харківському, Краматорському, Покровському і Курахівському напрямках.

"Стосовно Часового Яру, ворог не припиняє спроб штурмувати та проводити активні бойові дії на цьому напрямку. Вчора там він вирішив піти у лобову атаку, зокрема, задіяв близько 20 одиниць бронетехніки. Спільними діями всіх підрозділів Сил оборони, цю атаку було відбито, колону техніки було знищено, ворога частково було взято в полон. Мета ворога на цьому напрямку незмінна – зайняти панівні висоти, на яких знаходиться Часів Яр і вийти далі, аби обстрілювати й Костянтинівку і Дружківку й інші населені пункти тримати під вогневим контролем. Але ворогу це не вдається вже кілька місяців", – розповів Волошин в ефірі телемарафону.

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Як повідомляв УНІАН, в ніч на 19 травня дрони СБУ завітали на російський військовий аеродром та НПЗ. На летовищі "Кущевська" знаходилися десятки різних літаків, які атакують українські позиції на фронті.

Крім того, українські війська також кразили російський морський тральщик "Ковровець". Раніше РФ використовувала його для виконання завдань в Атлантичному океані й Перській затоці.

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