Станом на середину травня українські війська вже мали достатню кількість боєприпасів.

На тлі кризи з боєприпасами у ЗСУ через затримки з військовою допомогою від Заходу російські окупаційні війська у квітні атакували у кількох точках фронту. Однак вже через місяць ситуація докорінно змінилась - Сили оборона почали отримувати снаряди і запрацював закон про мобілізацію, що пришвидшило формування нових бригад.

Як пише Forbes, доля України покращується і найкраще це видно по місту Часів Яр, яке росіяни постійно штурмують.

У перші дні свого наступу на цей населений пункт бронетехнічні частини РФ неухильно просувалися на північ і південь від Часового Яру, тоді як ворожа піхота розвідувала найбільш вразливий район міста — район каналу, який лежить на відкритому дальньому боці на сході міста.

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Оборона ЗСУ у Часовому Яру, за оцінкою видання, була слабкою і ставала все гірше. У середині квітня Міністерство оборони України розформувало 67-му механізовану бригаду, яка обороняла район каналу, після того, як офіційне розслідування підтвердило звинувачення в глибокій некомпетентності командного складу.

Підрозділи 56-ї та 41-ї механізованих бригад і 5-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ намагалися заповнити прогалину в оборонній смузі, яка утворилася після цього. Також бійцям надали більше безпілотників.

Однак окупанти підключили штурмовики Су-25, які обстрілювали ракетами позиції українських військ на тлі дефіциту ракет ППО. Це дозволило десантникам РФ просуватися на північ і південь від Часового Яру, загрожуючи оточити гарнізон міста.

Головна битва розгорнулась між окупанти та українською логістикою, яка почала доставляти американські боєприпаси. ЗСУ вдалось виграти ці перегони і тепер гарнізон Часового Яру має достатньо снарядів і винищує штурмові групи противника.

Бої в умовах достатньої кількості боєприпасів

Як зазначається, у п'ятницю батальйон російської бронетехніки чисельністю близько 20 осіб вийшов з Донецька і направився в бік Часового Яру. Ще кілька тижнів тому вони змогли б пройти більшу частину цієї дистанції вільно від українських атак. ЗСУ мали небагато протитанкових ракет і артилерійських снарядів, більше покладаючи на безпілотники. Однак БПЛА мають маленький радіус та незначну кількість вибухівки, якої недостатньо, щоб пробити шари саморобної броні на російській техніці.

Оскільки до середини травня українці були вже значно краще озброєні, російська штурмова група потрапила під дощ снарядів. Хоча вони змогли дійти до району каналу, протримались там загарбники недовго.

"Незважаючи на швидкі успіхи в перші тижні штурму Часів Яру, включно з виходом на канал і, в деяких випадках, перетином його невеликими групами, росіяни врешті-решт не змогли закріпитися на іншому боці й просунутися далі", — зазначила аналітична група Frontelligence Insight.

Однак гарнізон Часового Яру не єдиний, хто виграв від надходження довгоочікуваних боєприпасів, За словами президента Володимира Зеленського, вперше за час повномасштабної війни жодна бригада не може поскаржитись, що не має артснарядів.

Видання припускає, що можливо український лідер дещо перебільшує, але очевидним є те, що п'ятнична атака росіян у Часовому Яру проявила достатню вогневу потужність ЗСУ.

Війна в Україні - останні новини

Sky News поспілкувалось з українськими військовими і 15 травня заявило, що до ЗСУ в окопи нарешті почали надходити боєприпаси. Попри те, що американська зброя нарешті прибуває на фронт, очікування обіцяної допомоги дорого коштувало українцям.

Як вважає радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, російські окупанти продовжать просуватись у Харківській області ще два-три тижні, поки мають повне домінування в ресурсах, але потім це почне вирівнюватись.

Варто додати, що успішна чеська ініціатива щодо пошуків боєприпасів нарешті отримає й практичне втілення. За словами президента Чехії Петера Павела, Україна отримає перші 180 тисяч боєприпасів за чеською ініціативою вже у червні.

The Telegraph зазначив, що прихильники України в Конгресі Сполучених Штатів Америки повинні поспішати з постачанням ракет, зокрема для протиповітряної оборони, тому що існує ризик блокування, якщо президентом стане Дональд Трамп.

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