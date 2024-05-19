По аеродрому СБУ відпрацювали спільно із Силами безпілотних систем ЗСУ.

Служба безпеки України вдарила дронами по російському аеродрому "Кущевська" та Слов'янському НПЗ у Краснодарскому краї РФ, повідомило УНІАН проінформоване джерело.

"Цієї ночі перемогу боксера Олександра Усика святкувала не тільки вся Україна, але й військовий аеродром "Кущевська" та Слов’янський НПЗ у Краснодарському краї РФ. По аеродрому СБУ відпрацювали спільно із Силами безпілотних систем ЗСУ. Росіяни в соцмережах вночі скаржилися на серію вибухів, пожежу, а один навіть поплакався: "взорвалі кущовку нашу". На цьому летовищі знаходилися десятки різних літаків, які атакують українські позиції на фронті: Су-34, Су-25, Су-27, МіГ-29", – розповіло джерело УНІАН.

Там також додали, що після удару Слов'янський НПЗ зупинив свою роботу. Наразі там оцінюються збитки.

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"Це вже друга атака дронів СБУ на військовий аеродром "Кущевська" та Слов’янський НПЗ за останні три тижні. Тоді на аеродромі було уражено кілька літаків, а на НПЗ влучили у ректифікаційну та атмосферну колони", – додало джерело.

Сили оборони продовжують відчутно бити по тилах російських окупантів

Напередодні стало також відомо, що Сили оборони вдарили по російському морському тральщику "Ковровець". Наразі деталі знищення російського судна – невідомі.

Напередодні СБУ успішно вразили нафтобазу "Осколнафтопостачання" та електропідстанцію "Єлецька" у двох областях РФ.

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