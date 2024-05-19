Наразі подробиці знищення невідомі.

Сили оборони України вразили російський морський тральщик "Ковровець", повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Деталі знищення російського судна наразі невідомі.

Ковровець: що відомо про російський тральщик

Ковровець – це морський тральщик проєкту 266М, який є частиною Чорноморського флоту Росії. Він призначений для проводки за тралами кораблів і суден, розвідувального і контрольного тралення, прокладання фарватерів у мінних полях, участі в мінних постановках у дальній зоні від своїх баз.

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Раніше РФ використовувала "Ковровець" для виконання завдань в Атлантичному океані й Перській затоці. Згодом його перевезли до Севастополя. Крім того, корабель виконував задачі у Середземному морі.

Інші успішні атаки України на Чорноморський флот РФ

У ніч на 6 травня спецпризначенці ГУР уразили російський швидкісний катер у районі бухти Вузька у тимчасово окупованого Криму. Удар завдавали морським дроном типу "Магура V5".

Загалом же ГУР дронами "Магура V5" завдали збитків російському Чорноморському флоту на понад 500 млн доларів.

Російський Чорноморський флот втратив "функціональну активність" в результаті невдалої для Кремля війни проти України, заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

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