Росіяни стали жертвою власної цинічної провокації.

У Запорізькій області російські окупанти накрили один одного "дружнім вогнем".

Як повідомляє Телеграм-канал "Кремлівська табакерка" з посиланням на два джерела в російському Генштабі, російські загарбники накрили артилерією своїх.

Інцидент нібито стався неподалік Роботиного. Група російський окупантів переодяглася у форму ЗСУ і намагалася зайти в тил українських військ. Втім, російський дрон зафіксував групу, ідентифікував окупантів воїнами ЗСУ, передав координати російській артилерії, а та розгромила диверсантів-невдах.

Відео дня

"Через неузгодженість дій "дружнім вогнем" було вбито 32 особи. На цьому лиха не закінчилися, після удару ворог (тобто Сили оборони України - УНІАН) виявив позиції нашої артилерії та накрив її касетними снарядами. Ще 19 людей загинуло, є багато поранених, зокрема тяжко", - пише канал.

Винуватцем трагедії став командир, який змусив військових переодягнутися в українську форму і нічого нікому не сказав. Відразу після удару артилерії по своїх він зрозумів, що накоїв, і дезертував із позицій. Його зараз шукають.

"Ворог почав тиснути сильніше, тому на фронті почастішали випадки таких неузгоджених дій", - розповіло одне з джерел.

"Дружній вогонь" окупантів

Нещодавно стало відомо, що у місті-фортеці Бахмут Донецької області російські загарбники інколи обстрілюють позиції своїж же "товаришів". Згодом з'явилося відео, на якому російський танк розстрілює свої ж позиції.

Нерідко стаються "побутові перестрілки" між окупантами. Як повідомляв полковник Олександр Мотузяник, такі перестрілки та "дружній вогонь" між росіянами допомагають нищити армію РФ.

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