Він також заперечив інформацію про розпуск ПВК "Вагнер".

Інформація про розпуск ПВК "Вагнер" не відповідає дійсності, а твердження про смерть ватажка групи Євгена Пригожина неможливо перевірити. Про це сказав очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов в інтерв’ю Financial Times.

"Вагнер існує", - заявив Буданов, відкидаючи повідомлення про те, що угруповання було розпущене.

Також він прокоментував інформацію про загибель ватажка ПВК Євгена Пригожина в авіакатастрофі у серпні 2023 року. "А щодо Пригожина, я б не поспішав з висновками", - сказав він.

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Кремль заперечує свою причетність і заявляє, що експертиза ДНК довела смерть Пригожина. Але його тіло ніколи не бачили на публіці.

"Я не кажу, що він не помер або що він мертвий, - сказав Буданов. "Я кажу, що немає жодного доказу того, що він мертвий".

Смерть Пригожина - що відомо

23 серпня в Тверській області Росії розбився літак ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Ніхто не вижив. Президент Володимир Зеленський заявляє, що за смерть Пригожина відповідальний Путін.

Водночас західні ЗМІ писали, що ліквідацію Пригожина організував директор ФСБ та голова Радбезу Росії Микола Патрушев. Повідомляється, що під крило літака, в якому летіли ватажки ПВК "Вагнер", заклали бомбу.

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