На східних напрямках протягом доби відбулось 27 бойових зіткнень.

Цієї доби українські військові відбили чергові російські атаки та спроби наступу одразу на кількох ділянках східного фронту.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

На цих ділянках фронту тривають важкі бої. Зокрема, впродовж доби відбулось 27 бойових зіткнень.

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Так, на Лиманському напрямку росіяни безуспішно намагалися наступати в районі Торського Донецької області, а на Шахтарському - в районі Новомихайлівки.

Крім того, на Бахмутському напрямку під щільним вогнем артилерії ворога українські військові успішно відбили атаки в районах Богданівки, Кліщіївки та північно-східніше Оріхово-Василівки Донецької області.

Росіяни потужно накривали вогнем з артилерії та авіації українських захисників на Авдіївському напрямку. Незважаючи на це ЗСУ успішно відбили атаки російських військ в районах Авдіївки та Невельського.

Також, за даними Генштабу, на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар’їнки.

Водночас, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ. Російські терористи безуспішно намагалися відновити втрачене положення у районі Приютного Запорізької області.

Крім того, українська армія продовжує наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Там захисники та захисниці України закріплюються на досягнутих рубежах, гатять артилерією по виявлених цілях окупантів та ведуть контрбатарейну боротьбу.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, російські терористичні війська, попри доволі значні втрати, продовжують спроби наступів на кількох східних напрямках фронту. Однак, українські війська стримують ворога та відбивають ворожі атаки й наступи.

Так, протягом минулої доби ЗСУ вдалося ліквідувати ще 630 російських загарбників та десятки одиниць ворожої техніки й озброєння.

Загальні ж бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення вже сягнули майже 242 тис. осіб.

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