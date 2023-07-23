Українські захисники планомірно винищують російську живу силу і техніку на фронті.

Протягом минулої доби сили оборони України ліквідували близько 630 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення агресор втратив орієнтовно 241 960 осіб, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Впродовж останньої доби ворог також зазнав відчутних втрат у військовій техніці. Зокрема Силами оборони знищено:

11 російських танків (загалом - 4151),

9 бойових броньованих машин (8105),

29 одиниць артилерії (4658),

4 реактивні системи залпового вогню (697),

3 установки ППО (451),

14 безпілотників оперативно-тактичного рівня (3958),

13 автомобілів та автоцистерн (7172),

5 одиниць спеціальної техніки (696).

Ситуація на фронті

Окупанти продовжують спроби наступу на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби на фронті сталося близько 40 бойових зіткнень. Водночас, сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

Відео дня

Кампанія ЗСУ з нанесення ударів по російських військових об'єктах в тилу знижує логістичні можливості агресора, відзначає Інститут вивчення війни. Аналітики кажуть, що це сприяє "асиметричному градієнту виснаження на користь України". Так, Україна зберігає свої сили за рахунок більш повільних темпів просування вперед при поступовому виснаженні російської живої сили і техніки.

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