Українські військові звільнили десятки населених пунктів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що з першого вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів території України.

Про це він заявив під час вечірнього відеозвернення.

"У межах оборонних операцій, що тривають, наші герої звільнили вже десятки населених пунктів. І сьогодні цей рух продовжився, є нові результати. Загалом із першого вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів нашої території. Дякую всім, хто це забезпечив! Дякую армії, розвідникам і спецслужбовцям за кожен український прапор, який встановлено цими днями", - наголосив президент.

Відео дня

Зеленський зауважив, що Ставка верховного головнокомандувача продовжить працювати у форматі частих засідань і нарад.

"Щоб командири на місцях мали повну підтримку на всіх рівнях і щоб ЗСУ, розвідка і весь сектор оборони та безпеки отримували всі необхідні ресурси, всі необхідні матеріальні, політичні, інформаційні, дипломатичні та будь-які інші засоби для ефективної оборони України й вигнання окупантів", - підкреслив він.

Глава держави наголосив, що уся державна діяльність зосереджена на потребах фронту й захисту українців.

Як повідомляв УНІАН, у Харківській області українськими захисниками звільнено понад 20 населених пунктів, які тимчасово були окуповані російськими загарбниками.

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