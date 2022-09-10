Наразі зловмисники переховуються на тимчасово окупованій території України, їм обом повідомлено про підозру у держзраді.

Служба безпеки України у нещодавно звільненому від окупантів місті Куп’янськ викрили двох колаборантів.

Як повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко, повідомлено про підозру двом громадянам, які погодилися на співпрацю з РФ і добровільно обійняли посади при окупаційній "тимчасовій військовій адміністрації Харківської області".

Правоохоронці встановили, що 55-річний місцевий мешканець перейшов на бік ворога невдовзі після захоплення Куп’янська російськими окупаційними військами.

Відео дня

Зокрема, він добровільно обійняв посаду керівника ДП "Куп’янське лісове господарство" і пропонував іншим працювати у створеному загарбниками лісгоспі.

Водноча, 47-річна місцева жителька також добровільно перейшла на бік ворога і погодилась на посаду головного бухгалтера цього ДП.

"Наразі обоє зловмисників переховуються на тимчасово окупованій території України, прикриваючись військами РФ, які тікають із займаних раніше позицій. Їм заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України", - розповів Дехтяренко.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого окупаційні війська РФ вдерлися в Україну й захопили низку населених пунктів, зокрема, у Харківській області.

Збройні Сили України дають гідну відсіч ворогам та наприкінці серпня пішли у контрнаступ. 9 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що на Харківщині вже звільнили понад 30 населених пунктів.

10 числа стало відомо, що ЗСУ звільнили від супротивників Куп’янськ.

Вас також можуть зацікавити новини: