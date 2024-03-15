Наталія Гуменюк зазначила, що росіяни тестують різні модифікації дронів.

Російські окупанти намагаються приховати свої дрони, щоб сили протиповітряної оборони України не змогли їх виявити візуально. Для цього "шахеди" перефарбовують під колір нічного неба.

"Ми вже знайомі з тими модифікаціями, які вони вже застосували. Вони переважно пофарбовані в різні кольори, різні відтінки чорного, карбонового, темно-сірого. Намагаються підлаштуватися під нічне небо", - розповіла представниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

При цьому вона зазначила, що російські дрони мають різні звукові характеристики.

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"У різних модифікаціях по-різному. Є ознаки того, що підбирають, як буде ефективніше. Висновок про те, чи мають вони більш посилену бойову частину, ми поки що не маємо. Зокрема, щодо того дрона, який влучив у багатоповерхівку в Одесі 2 березня під час нічної атаки. Але є таке припущення у фахівців, що, ймовірно, деякі з них мають посилену бойову частину", - підсумувала Гуменюк.

Удар по Одесі 2 березня - головні новини

Уночі 2 березня росіяни знову вдарили по Одесі та області дронами, один із яких влучив у багатоповерховий будинок у спальному районі. Унаслідок удару зруйновано цілий під'їзд, під завалами опинилися люди.

Рятувальники, поліцейські та комунальники працювали на місці удару до ночі 3 березня. П'ятьох людей вдалося врятувати, 12 одеситів загинули, зокрема 4-місячний Тимофій, 7-місячна Ліза, 3-річний Марк, 8-річна Злата і 9-річний Сергій.

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