Російські окупанти намагаються приховати свої дрони, щоб сили протиповітряної оборони України не змогли їх виявити візуально. Для цього "шахеди" перефарбовують під колір нічного неба.
"Ми вже знайомі з тими модифікаціями, які вони вже застосували. Вони переважно пофарбовані в різні кольори, різні відтінки чорного, карбонового, темно-сірого. Намагаються підлаштуватися під нічне небо", - розповіла представниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
При цьому вона зазначила, що російські дрони мають різні звукові характеристики.
"У різних модифікаціях по-різному. Є ознаки того, що підбирають, як буде ефективніше. Висновок про те, чи мають вони більш посилену бойову частину, ми поки що не маємо. Зокрема, щодо того дрона, який влучив у багатоповерхівку в Одесі 2 березня під час нічної атаки. Але є таке припущення у фахівців, що, ймовірно, деякі з них мають посилену бойову частину", - підсумувала Гуменюк.
Удар по Одесі 2 березня - головні новини
Уночі 2 березня росіяни знову вдарили по Одесі та області дронами, один із яких влучив у багатоповерховий будинок у спальному районі. Унаслідок удару зруйновано цілий під'їзд, під завалами опинилися люди.
Рятувальники, поліцейські та комунальники працювали на місці удару до ночі 3 березня. П'ятьох людей вдалося врятувати, 12 одеситів загинули, зокрема 4-місячний Тимофій, 7-місячна Ліза, 3-річний Марк, 8-річна Злата і 9-річний Сергій.