Українські командири очікують, що з посиленням мобілізації проблема підготовки тільки поглибиться.

Україна готується мобілізувати десятки тисяч чоловіків для вирішення проблеми критичної нестачі солдатів, але українські командири на місцях очікують, що більшість нових військ прибудуть з поганою підготовкою, пише The Washington Post.

Зазначається, що українські командири вже давно нарікають на незадовільну підготовку новобранців у навчальних центрах. Але в умовах наступу Росії ці постійні скарги є нагадуванням про те, що нещодавно прийнятий закон про мобілізацію є лише одним із кроків у вирішенні кадрових проблем армії.

До притоку призовників за новим законом ще кілька місяців. Тим часом командири передислоковують солдатів з тилових позицій до бойових підрозділів поблизу фронту. Минулого місяця президент Володимир Зеленський також підписав закон, який дозволяє деяким ув'язненим приєднатися до армії.

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Звідки б не прибували нові солдати, українські польові командири кажуть, що через недостатню підготовку їх часто доводиться тижнями навчати базовим навичкам, наприклад, стрільбі.

"У нас були хлопці, які навіть не знали, як розібрати і зібрати пістолет… Ми просто витрачаємо багато часу на базову підготовку… Якщо, не дай Боже, буде прорив під Часів Яром, і ми отримаємо нову піхоту, яка не знає елементарних речей, їх відправлять туди просто вмирати", – розповів The Washington Post 28-річний заступник командира батальйону 93-ї механізованої бригади Шмідт.

Журналісти підкреслюють, що в умовах, коли київські сили критично недоукомплектовані і втрачають позиції, нездатність забезпечити належну базову підготовку солдатів підкреслює жахливу ситуацію, в якій опинилися ЗСУ більш ніж через два роки після вторгнення Москви.

За словами солдатів, Росія досягла успіхів цього року значною мірою тому, що українські військові не мають достатньої кількості військ для захисту від безперервних нападів, а уряд не поспішає активізувати свої мобілізаційні зусилля.

Командири фронтових підрозділів вітають будь-яке нове підкріплення. Але, за словами командирів, багато з цих передислокованих військовослужбовців виглядають погано підготовленими, незважаючи на те, що багато з них служили в армії з початку російського вторгнення більше двох років тому, хоча і далеко від поля бою.

Проблема підготовчих центрів

У розвідувальному підрозділі 42-ї механізованої бригади, яка нещодавно була передислокована на північний схід Харківської області для захисту від нового російського наступу, багато розвідників були щойно переведені з тилових ролей і мали лише два тижні підготовки перед відправкою в бій, щоб виконувати завдання, які часом вимагають пробиратися в тилу ворога.

Те, чого навчають в українських навчальних центрах, повна нісенітниця. Усьому треба вчитися на місці, підкреслив 32-річний солдат підрозділу з позивним "Чирва".

Офіцер, який провів більше року, навчаючи нових солдатів на одному з українських полігонів, розповів, що в навчальних центрах не вистачає боєприпасів радянського калібру, тому що їх зберігають для військ на полі бою. Це означає, що новобранці отримують мало досвіду стрільби бойовими патронами. За словами офіцера, навчальний центр отримав лише 20 набоїв на особу. "У нас немає належної системи підготовки", – заявив офіцер, додавши, що Україна потребує, щоб її інструктори навчалися у тренерів НАТО, щоб скоротити стандартну двомісячну базову підготовку до одного місяця.

Автори статті зазначають, що також пріоритетним завданням Генерального штабу України на сьогодні є забезпечення підготовки новобранців за кордоном.

Водночас верспектива бути відправленим на небезпечні фронтові позиції без належної підготовки є основною причиною, чому багато українських чоловіків бояться призову до армії. Незважаючи на те, що окремі бригади вкладають кошти в рекламу для залучення новобранців, ті, хто призивається, можуть не потрапити до бажаної бригади.

Сержант, якого зазвичай відправляють у навчальні центри для відбору солдатів для свого батальйону, який говорив на умовах анонімності, зауважив, що деякі штурмові бригади можуть змушувати особовий склад жити практично повний робочий день біля навчальних центрів, щоб швидко перехопити наймолодших, найсильніших і наймотивованіших чоловіків.

За словами сержанта, деякі новобранці вважаються фізично здоровими, незважаючи на те, що їм більше 50 років і вони мають проблеми з колінами та спиною, а це означає, що їм буде важко долати кілометри з рюкзаком і зброєю. Деякі бригади все одно отримують наказ забирати таких чоловіків.

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський відзначив, що в Україні мобілізація посилилася після схвалення і вступу у дію нового закону. Проголосований Верховною Ради закон дозволяє деякі зміни до старого закону про мобілізацію і про військовий стан тощо.

Також Зеленський заявив, що розуміє чоловіків, які не хочуть воювати, але наголосив на необхідності мобілізації. Він визнав, що "після двох з половиною років війни, звичайно, це дещо інша енергія". Зеленський зазначив, що розуміє тих чоловіків, які не хочуть воювати, але чесно зауважив, згадавши тих, хто вже воює, мобілізація необхідна.

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