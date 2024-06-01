'Усі ми люди': Зеленський заявив, що розуміє українців, які не хочуть воювати

Водночас він наголосив, що мобілізація необхідна, враховуючи те, що на фронті деякі підрозділи воюють без ротацій з 2022 року.

Президент України Володимир Зеленський розуміє чоловіків, які не хочуть воювати, але наголосив на необхідності мобілізації.

Про це він заявив в інтерв’ю The Guardian. Як зазначає видання, у внутрішньому плані для Зеленського зараз найскладніше питання – мобілізація. Сотні тисяч українців добровільно пішли на фронт на перших етапах війни, але цей запас кадрів здебільшого вичерпано.

Почувши запитання щодо мобілізації, Зеленський "насупився та став формальнішим, ніж під час інших моментів інтерв’ю. Він пригадав історію українки, яку він зустрів у Португалії напередодні. Жінка розповіла йому, як її чоловік загинув на фронті, і запитала його, що буде тепер, коли так мало патріотичних добровольців, ніж у перші дні війни.

Відео дня

"Я їй відверто сказав: "Ми повинні зробити все, щоб якомога швидше закінчилася війна. І мені дуже шкода, що ви втратили чоловіка. Він герой, і він точно герой не лише для вас, але й для всіх нас. Але ми не можемо сказати, що лише спочатку були патріоти. Бо якщо патріотів на передовій більше немає, то чому Путін нас досі не окупував і не зрівняв нас остаточно?" - сказав Зеленський.

Він визнав, що "після двох з половиною років війни, звичайно, це дещо інша енергія". Зеленський зазначив, що розуміє тих чоловіків, які не хочуть воювати, але чесно зауважив, згадавши тих, хто вже воює, мобілізація необхідна.

"Іноді бувають випадки, про які ви згадали. Деякі люди не хочуть брати участь у війні. Хтось боїться. І я думаю, що вони люди. Усі ми люди. Але не скажеш, що зараз усі тікають, а раніше не тікали. Ні, це не так", – сказав він.

Видання зазначає, що це була "довга та продумана відповідь, але вона залишила без відповіді складне питання про те, скільки ще Україна зможе воювати з армією, яка все частіше складається з мобілізованих військ, а не з добровольців".

Мобілізація в Україні

29 травня речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів, що через "Резерв+" свої дані оновили вже 1 млн 200 тис. осіб.

28 травня заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко зауважила, що українці можуть оновити свої облікові дані через мобільний застосунок "Резерв+", але отримати повістку через нього - ні.

Зі свого боку президент Володимир Зеленський зазначив, що в Україні мобілізація посилилася після набуття чинності нового закону.

Вас також можуть зацікавити новини: