Посольство Росії при Святому Престолі розхвалило понтифіка.

Папа Римський Франциск після того, як зробив скандальну заяву про війну України проти РФ, знову засудив усі війни в середу, 13 березня.

Понтифік засудив протистояння у Ватикані на площі Святого Петра під час щотижневої аудієнції, пише Reuters. "...багато молодих людей ідуть помирати (на війну, - Ред.). Будемо молити Господа, щоб Він дав нам благодать подолати це безумство війни, яке завжди призводить до поразки", - заявив Папа Римський.

Цього ж дня посольство Росії при Святому Престолі привітало Франциска з 11-ю річницею його обрання. У російському диппредставництві назвали понтифіка "істинним і щирим прихильником гуманізму, миру і традиційних цінностей". У російському посольстві додали, що він один "з небагатьох політичних лідерів зі справді стратегічним поглядом на світові проблеми".

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У центрі уваги "білий прапор" - Папа Римський потрапив у скандал

Папа Римський Франциск під час інтерв'ю швейцарській телерадіокомпанії, відповів на запитання, яка його позиція в дебатах між тими, хто каже, що Україна повинна здатися, оскільки нібито "не змогла дати відсіч" росіянам, і людьми, які впевнені, що в такий спосіб агресивні дії РФ будуть узаконені. Інтерв'юер при цьому використовував фразу "білий прапор".

Понтифік сказав, що "сильнішим буде той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей, має сміливість підняти білий прапор і вести переговори". Заяву Папи Римського прокоментував президент Володимир Зеленський. Український лідер заявив, що ватажок росіян Володимир Путін не зацікавлений у переговорах, він використовує паузу на фронті для посилення своїх окупаційних сил.

Представник Держдепу США Метью Міллер сказав, що для настання миру потрібно, щоб російський диктатор припинив агресію, спроби захопити й утримувати територію України і погодився на переговори, а він поки що не хоче цього робити.

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